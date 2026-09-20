اگر والدین با ابزارهای دوره کودکی وارد مرحله نوجوانی شوند، خانه را به میدان جنگ قدرت و فرسایش عاطفی تبدیل خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اتاق خوابی که ناگهان در آن بسته میشود، هندزفریهایی که حائلی میان فرزند و خانواده میسازند و پاسخهای تککلمهای به پرسشهای پر از دغدغهی والدین؛ این سناریو برای تمام خانوادههایی که فرزند نوجوان دارند آشناست.
در این نقطه، اغلب والدین احساس خطر میکنند. آنها دست به زنگ خطر میبرند و شدت کنترل، پند و اندرز و نظارت را دوچندان میسازند. اما روانشناسی نوین پرورش فرزند و یافتههای اخیر بنیادهای بینالمللی رشد کودک نشان میدهند که علت اصلی چالشهای این دوره، نه بدرفتاری نوجوان، بلکه تعاریف نادرست والدین از مفهوم «تربیت» است.
نوجوانی دوره گذار شناختی و عصبی است. مغز نوجوان در حال سیمکشی مجدد برای کسب استقلال، شکلدهی به هویت و مهار تصمیمگیری است. اگر والدین با ابزارهای دوره کودکی وارد این مرحله شوند، خانه را به میدان جنگ قدرت و فرسایش عاطفی تبدیل خواهند کرد.
برای ساختن آیندهای مستحکم، گاهی پیش از آنکه بدانیم چه کارهایی باید انجام دهیم، باید بیاموزیم که چه رفتارها و رفتارهایی تربیت نیستند و باید آنها را از اتاق فرمان والدین حذف کرد.
تحقیقات دانشگاهی متعددی در حوزه فرزندپروری مؤید این نکته هستند که رفتارهای زاید زیر نهتنها نقشی در رشد نوجوان ندارند، بلکه ریشهی اصلی آسیب به سلامت روان و فاصله گرفتن او از خانواده محسوب میشوند:
والدینی که میخواهند از تمام پیامها، دوستان و لحظات فرزندشان باخبر باشند، پیام صریحی به او منتقل میکنند: «من به توانایی و صلاحیت تو اعتماد ندارم.» ریزبینی مداوم، حس خودکارآمدی را در نوجوان از بین میبرد و او را به سمت پنهانکاری سوق میدهد.
جملاتی نظیر «تو کلاً بیمسئولیتی» یا «چرا اینقدر تنبلی؟» هسته مرکزی هویت نوجوان را نشانه میگیرند. وقتی شخصیت فرد مورد حمله قرار میگیرد، سیستم دفاعی مغز فعال شده و توانایی پذیرش نقد رفتاری را از دست میدهد.
انتظار اینکه نوجوان بدون فهمیدن علت، منطق دستورات را بپذیرد، مهارت تفکر نقادانه را در او سرکوب میکند. اطاعت کورکورانه، کودکی مطیع میسازد، اما نوجوانی شکننده و آسیبپذیر در برابر فشار همسالان تحویل جامعه میدهد.
مقایسه کردن نوجوان با همسالان یا برادر و خواهر، حس «ناکافی بودن» را در او نهادینه میکند. ارزیابیهای روانشناختی نشان میدهند مقایسه مداوم، انگیزه درونی را خاموش کرده و خشم پنهان نسبت به والد را جایگزین آن میسازد.
جملاتی مانند «اینقدر بیخود شلوغش نکن» یا «چیزی نشده که غصه میخوری»، کانالهای ارتباطی عاطفی را میبندد. سرکوب احساسات منفی، راه درست مدیریت هیجانات را به نوجوان نمیآموزد، بلکه به او میفهماند که احساساتش معتبر نیستند.
استفاده از ترس برای پیشبرد اهداف تربیتی، شاید در کوتاهمدت اطاعت ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت امنیت عاطفی را تخریب کرده و نوجوان را به سمتی میبرد که در بحرانهای واقعی، والد را آخرین فرد برای مشورت بداند.
تحمیل آرزوهای جامانده و تحققنیافته والدین به فرزند، بار سنگینی بر دوش او میگذارد. نوجوان قرار نیست نسخه اصلاحشده و جبرانی گذشته والدین خود باشد؛ او یک موجود مستقل با استعدادها و مسیر اختصاصی خود است.
سردی عاطفی و قهر کردن، شدیدترین پیام طرد را به نوجوان مخابره میکند. اصلاح رفتار فقط در بستر رابطه شکل میگیرد. زمانی که رابطه قطع میشود، نفوذ تربیتی والد نیز به صفر میرسد.
سخنرانیهای یکطرفه درباره تجربهها و نصایح زندگی، حس دیده نشدن را در نوجوان ایجاد میکند. نوجوانی که امکان پاسخگویی و بیان دیدگاه خود را نداشته باشد، با خاموشی عاطفی یا پرخاشگری واکنش نشان خواهد داد.
برای عبور از الگوهای ناکارآمد، رویکردهای نوین روانشناسی الگوهای مهارتی زیر را پیشنهاد میکنند:
به جای تفتیش وسایل یا بازجوییهای مستقیم، مرزهای مشخصی تعیین کنید. حریم شخصی نوجوان (اتاق، تلفن همراه) را محترم بشمارید، اما درباره خطوط قرمز سلامت و امنیت (مانند افت شدید تحصیلی یا رفتارهای پرخطر) با او به توافق شفاف برسید.
موقع بروز خطا، رفتار ناپسند را نقد کنید نه ذات فرزندتان را. به جای «تو آدم بیملاحظهای هستی»، بگویید: «اینکه دیر وقت به خانه برگشتی و اطلاع ندادی، نگرانم کرد و رفتاری غیرمسئولانه بود.»
قانون ۸۰ به ۲۰ را رعایت کنید؛ ۸۰ درصد بشنوید و ۲۰ درصد صحبت کنید. از پرسشهای باز پاسخ استفاده کنید (مانند: «فکر میکنی بهترین راه برای حل این مشکل چیست؟») تا توانایی حل مسئله در نوجوان تقویت شود.
پیش از آنکه حل مسئله کنید یا راهکار بدهید، هیجان نوجوان را به رسمیت بشناسید. بگویید: «میفهمم که چقدر از این اتفاق عصبانی یا ناراحتی. اگر من هم بجای تو بودم همین حس را داشتم.»
به جای تهدید، اجازه دهید نوجوان با پیامدهای طبیعی و منطقی رفتارهای خود روبهرو شود. اگر به خاطر استفاده طولانی از گوشی دیر میخوابد و صبح خسته است، پیامد خستگی را تجربه کند، اما شما صبورانه و بدون سرزنش، کنار او برای برنامهریزی بهتر حضور داشته باشید.
تربیت نوجوان به معنای شبیهسازی او به خواستههای ما نیست؛ بلکه به معنای ایمنسازی محیطی است که او بتواند در آن اشتباه کند، بپرسد، مخالفت کند و با این حال بداند که همیشه پذیرفته میشود.
نوجوانی که شنیده میشود کمتر میجنگد و نوجوانی که احترام میبیند، مسئولیت رفتارهای خود را به عهده میگیرد.
منبع: فارس