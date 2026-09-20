مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود سومین دکل حفاری دریایی جدید به آب‌های سرزمینی کشور در دولت چهاردهم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود سومین دکل حفاری دریایی جدید به آب‌های سرزمینی کشور در دولت چهاردهم خبر داد. تورج دهقانی افزود: ورود این دکل، حاصل ماه‌ها تلاش مستمر، پیگیری‌های شبانه‌روزی و عبور موفق از مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و موانع فنی، قراردادی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، دریایی و بین‌المللی است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و منطقه در ماه‌های اخیر گفت: از زمان تأمین این دکل حفاری و آغاز فرایند انتقال تا ورود به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، فقط حدود دو ماه زمان صرف شد، حال‌آنکه انجام عملیاتی با این ابعاد و پیچیدگی حتی در شرایط عادی نیز نیازمند هماهنگی‌های گسترده بین مجموعه‌های فنی، مالی، قراردادی، دریایی، لجستیکی و بین‌المللی است.

ورود دکل دریایی جدید با حمایت‌های مستمر وزیر نفت

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با قدردانی از پیگیری مستمر و پشتیبانی قاطع وزیر نفت برای ورود دکل حفاری جدید به کشور، گفت: حمایت‌ها و همراهی‌های شخص وزیر نفت، مدیرعامل و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و مجموعه دست‌اندرکارانی که در مراحل مختلف این فرایند نقش داشتند، در تسریع روند انتقال و استقرار این تجهیز راهبردی راهگشا بوده است.

دهقانی هدف از تأمین این دکل حفاری دریایی را تقویت ظرفیت عملیاتی ناوگان حفاری و پشتیبانی از برنامه‌های نگهداشت تولید شرکت نفت و گاز پارس برشمرد و گفت: این عملیات در مقطعی که کشور با مجموعه‌ای از فشار‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، دشواری‌های نقل‌وانتقال منابع مالی، محدودیت‌های بانکی، پیچیدگی‌های بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین شرایط خاص امنیتی و منطقه‌ای ناشی از پشت‌سرگذاشتن دو جنگ تحمیلی روبه‌رو بود، انجام شد.

وی ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، فرایند تأمین و انتقال دکل متوقف نشد و با پیگیری مستمر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، مسیر اجرایی پروژه تا ورود موفق دکل حفاری به آب‌های کشور ادامه یافت.

دکل جدید؛ دریچه‌ای به فناوری‌های روزآمد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تقویت ناوگان حفاری یکی از الزام‌های استمرار عملیات توسعه‌ای و نگهداشت تولید در طرح‌های میدان‌های مشترک است، تصریح کرد: دکل حفاری جدید، سومین دکلی است که در چهارچوب برنامه تقویت ناوگان حفاری شرکت نفت و گاز پارس از خارج از کشور تأمین و با برخورداری از فناوری‌های روز، به ظرفیت عملیاتی حفاری طرح‌های گازی در خلیج فارس افزوده شده است.

دهقانی افزود: ورود این دکل، در کنار دکل‌های فعال موجود، ظرفیت اجرایی شرکت را برای پیشبرد برنامه‌های حفاری، توسعه چاه‌ها، نگهداشت تولید میدان پارس جنوبی و اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه میدان‌های مشترک گازی خلیج فارس افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت فناوری و توان عملیاتی تجهیزات حفاری در پروژه‌های دریایی گفت: در عملیات حفاری فراساحل، برخورداری از تجهیزات به‌روز و متناسب با الزام‌های فنی عملیات، یکی از مؤلفه‌های مهم در افزایش بهره‌وری، کاهش زمان عملیات و اجرای ایمن و اثربخش برنامه‌های حفاری است؛ بنابراین تأمین دکل‌های مجهز و به‌روز بخشی از رویکرد شرکت نفت و گاز پارس برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های عملیاتی میدان‌های مشترک است.

فعالیت ۱۳ دکل حفاری در طرح‌های نفت و گاز پارس

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: با ورود این دکل، شمار دکل‌های حفاری مستقر در طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس از ۴ دستگاه در ابتدای کار دولت چهاردهم به ۱۳ دستگاه رسیده است که از این میان، ۳ دستگاه دکل دریایی جدید وارد آب‌های سرزمینی کشور شده‌اند.

دهقانی گفت: افزایش تعداد دکل‌های فعال در میدان‌های فراساحلی به معنای افزایش ظرفیت اجرایی برای تحقق برنامه‌های حفاری، تسریع عملیات توسعه‌ای و فراهم‌کردن امکان مدیریت هم‌زمان پروژه‌های متعدد در پهنه عملیاتی خلیج فارس است.

وی ادامه داد: شرکت نفت و گاز پارس در چهارچوب برنامه‌های مصوب خود، توسعه ظرفیت حفاری و استفاده از تجهیزات به‌روز را با هدف پشتیبانی از تولید پایدار، توسعه میدان‌های مشترک و صیانت از منافع ملی دنبال می‌کند و ورود این دکل نیز در همین چهارچوب قابل ارزیابی است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به محل استقرار دکل جدید گفت: این دکل هم‌اکنون در میدان مشترک پارس جنوبی مستقر شده است و بر اساس برنامه‌های حفاری نگهداشت و افزایش توان تولید در این موقعیت به کار گرفته خواهد شد.

تقویت ناوگان حفاری؛ پشتوانه استمرار تولید و توسعه

دهقانی با تأکید بر نقش راهبردی میدان مشترک پارس جنوبی در تأمین بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور بیان کرد: در یک میدان عظیم و مشترک همچون پارس جنوبی، استمرار حفاری چاه‌های جدید از ارکان اصلی حفظ ظرفیت تولید و صیانت از سهم ایران از مخزن مشترک است.

وی افزود: شرکت نفت و گاز پارس بر اساس برنامه‌های ابلاغی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، مجموعه‌ای از اقدام‌های به‌هم‌پیوسته در حوزه حفاری چاه‌های جدید، تعمیرات چاه‌ها، نگهداشت تولید، و توسعه و به‌کارگیری تجهیزات و فناوری‌های جدید را در دستور کار دارد تا ظرفیت عملیاتی کشور در خلیج فارس متناسب با الزام‌های توسعه میدان‌های مشترک تقویت شود.

 
منبع: شرکت نفت و گاز پارس
برچسب ها: شرکت نفت و گاز پارس ، دکل نفتی
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