باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا می‌گوید این کشور استفاده از برقع و نقاب را در مدارس ممنوع خواهد کرد و تعداد دانش‌آموزان خارجی در هر کلاس را نیز محدود می‌کند.

ملونی در یک گردهمایی حزبی گفت: «به‌زودی در نشست هیئت دولت، طرحی ارائه خواهد شد که حداکثر تعداد دانش‌آموزان خارجی در هر کلاس را به‌صورت قانونی تعیین می‌کند».

او افزود: «این طرح همچنین والدین دانش‌آموزان خارجی را که فرزندانشان در سازگاری با نظام آموزشی مشکلات جدی دارند، ملزم می‌کند زبان ایتالیایی بیاموزند و استفاده از برقع و نقاب را در مدارس ممنوع می‌کند».

پیش از این، یکی از احزاب ایتالیا خواستار تشدید محدودیت‌ها درباره استفاده از برقع در مدارس شده بود. این حزب که عضو ائتلاف حاکم نیست، از ملونی راست‌گراتر است و با اینکه تازه تاسیس شده، در نظرسنجی‌ها به‌شدت رشد کرده و به یکی از رقبای اصلی دولت ایتالیا تبدیل شده است.

اگرچه در ایتالیا قانونی وجود ندارد که به‌طور صریح استفاده از برقع را در مدارس یا اماکن عمومی ممنوع کند، قانونی مصوب سال ۱۹۷۵ استفاده از کلاه یا پوشش‌هایی را که شناسایی فرد را دشوار می‌کنند، ممنوع کرده است.

در سال ۲۰۰۸، عالی‌ترین دادگاه اداری ایتالیا تصریح کرد که پوشش کامل صورت را می‌توان به دلایل مذهبی یا فرهنگی استفاده کرد، مشروط بر اینکه فرد هنگام نیاز به احراز هویت، صورت خود را آشکار کند. اما حزب ضد مهاجرت «لیگ» که عضو ائتلاف ملونی است، اوایل سال جاری میلادی لایحه‌ای را به مجلس سنا ارائه کرد که استفاده از کلاه یا پوشش‌های مشابه را، به جز در شرایط خاص مانند رویداد‌های ورزشی یا اماکن مذهبی، ممنوع می‌کند.

از سوی دیگر، محدودیت تعداد دانش‌آموزان خارجی در هر کلاس، هم‌اکنون نیز در قوانین ایتالیا وجود دارد و ملونی توضیح نداده است که این محدودیت قرار است چگونه تغییر کند.

در حال حاضر، بر اساس داده‌های مؤسسه ملی آمار ایتالیا، دانش‌آموزان خارجی اندکی کمتر از ۱۲ درصد کل دانش‌آموزان مدارس این کشور را تشکیل می‌دهند.

منبع: خبرگزاری فرانسه