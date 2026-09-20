باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-در روزهای پایانی تابستان، برخی والدین در روستای جنداب قم هنگام مراجعه به مدارس دولتی برای ثبتنام فرزندان خود، با درخواست پرداخت مبالغی مواجه شدهاند.
در حالی که قانون و بخشنامههای آموزش و پرورش، دریافت هرگونه وجه از والدین در زمان ثبتنام مدارس دولتی را ممنوع اعلام کردهاند، گزارشهای میدانی از روستای جنداب قم حاکی از آن است که یک مدرسه راهنمایی مبلغ ۸۰۰ هزار تومان از دانشآموزان بابت ثبتنام دریافت کرده است؛ موضوعی که با واکنش و گلایه والدین همراه شده است.
پرداخت اجباری برای جلوگیری از لجبازی با دانشآموز!
در پیام ارسالی یکی از اهالی جنداب آمده است:«مدرسه راهنمایی روستای جنداب مبلغ ۸۰۰ هزار تومان از دانشآموزان بابت ثبتنام گرفتند. ما هم گفتیم بابت چه گفتن از مرکز گفتن ماهم بخاطر اینکه با دانشآموزان لجبازی نکنن، هزینه را دادیم.»
این والدین در پیام خود تأکید کردهاند که با وجود اطلاع از غیرقانونی بودن این درخواست، به دلیل نگرانی از «لجبازی» مسئولان مدرسه با فرزندشان، مجبور به پرداخت این مبلغ شدهاند. این موضوع نشاندهنده نوعی فشار روانی و اجباری بر خانوادههاست که آنها را وادار به پرداخت وجه میکند.
فشار مضاعف و دریافت پول از مردم
در پیام ارسالی یکی از دیگر والدین آمده است:«تو کانال جنداب زده گرفتن کمک به مدرسه ممنوعه ولی خانم [نام محو شده]مدیر مدرسه جنداب با هر ترفندی و به زور هم شده از مردم پول میگیره»
این پیام نشان میدهد که ظاهراً در کانال اطلاعرسانی روستای جنداب، دریافت کمک به مدرسه ممنوع اعلام شده است، اما مدیر مدرسه با روشهای مختلف از مردم وجه دریافت میکند. این ادعا حاکی از آن است که تخلف صورتگرفته محدود به یک مورد نبوده و احتمالاً رویهای مستمر در این مدرسه است.
مبلغ ۸۰۰ هزار تومان؛ تخلفی آشکار
بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، مدارس دولتی عادی تنها مجاز به دریافت سه عنوان هزینه هستند: بیمه دانشآموزی، بهای کتب درسی و لباس کار هنرستانی. دریافت هرگونه وجه دیگر در زمان ثبتنام تخلف محسوب میشود. مطالبه ۸۰۰ هزار تومان از دانشآموزان مدرسه راهنمایی روستای جنداب، مصداق بارز این تخلف است.
داستان دنباله دار تخلف در فصل ثبتنام
بررسیها نشان میدهد این مشکل مختص امسال نیست و هر سال در فصل ثبتنام، گزارشهای مشابهی از مدارس دولتی قم منتشر میشود. در سال گذشته نیز خبرگزاریها از گلایه خانوادههای قمی نسبت به دریافت وجه هنگام ثبتنام خبر داده و نوشته بودند که برخی مدارس مبالغی «تحت عنوان هزینه کلاس فوقبرنامه، بهداشت، آزمونهای مستمر یا فعالیتهای فرهنگی» دریافت میکنند.
ریشهیابی تخلف
کارشناسان آموزشی معتقدند کمبود اعتبارات و سرانه ناچیز مدارس، مدیران را تحت فشار قرار میدهد تا از والدین وجه دریافت کنند. با این حال، این موضوع به هیچ عنوان توجیهکننده تخلف نیست، چرا که دریافت وجه اجباری از خانوادهها مغایر با قانون اساسی و موجب فشار مضاعف بر معیشت مردم است.
تأکیدات مسئولان بر غیرقانونی بودن اخذ وجه در زمان ثبت نام
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به برخورد با مدیران متخلف در دریافت وجه هنگام ثبتنام، از عزل یکی از مدیران متخلف در ناحیه چهار قم خبر داده و تأکید کرده است :دریافت وجه از اولیا در فصل ثبتنام ممنوع است و مدیران مدارس اجازه ندارند ثبتنام دانشآموزان را به پرداخت وجه مشروط کنند.
والدین دانشآموزان جنداب میتوانند در صورت مواجهه با چنین مواردی، مراتب را از طریق شمارههای بازرسی نواحی آموزش و پرورش پیگیری کنند. بر اساس اعلام قبلی روابط عمومی آموزش و پرورش قم، شماره بازرسی ناحیه دو استان قم ۳۸۱۸۰۱۸۶ و شماره مسئول دفتر رئیس ناحیه دو ۳۸۱۸۰۱۳۸ است. همچنین سامانه شکایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی shekayat.medu.ir برای ثبت رسمی شکایات در دسترس است.
در حالی که قانون و بخشنامههای متعدد، دریافت وجه از والدین در زمان ثبتنام مدارس دولتی را ممنوع اعلام کردهاند، گزارشهای میدانی از روستای جنداب قم نشان میدهد این تخلف همچنان در برخی مدارس رخ میدهد. والدین جنداب از مسئولان آموزش و پرورش استان قم میخواهند به جای تأکید بر ممنوعیتهای تکراری، نظارتهای عملی بر فرآیند ثبتنام را جدیتر بگیرند و با مدیران متخلف برخورد قاطع کنند.