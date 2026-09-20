اتلتیکو مادرید در هفته هفتم لالیگا با برتری ۲ بر یک مقابل رئال مادرید، به رده دوم جدول صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در مهم‌ترین دیدار هفته هفتم لالیگا، اتلتیکو مادرید در ورزشگاه متروپولیتانو میزبان رئال مادرید بود و موفق شد با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسد.

دو تیم در نیمه نخست نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند، اما اتلتیکو در نیمه دوم خیلی زود به گل رسید. الکس گریمالدو در دقیقه ۵۳ از روی نقطه پنالتی گل نخست میزبان را به ثمر رساند.

اتلتیکو که پس از گل برتری به حملات خود ادامه می‌داد، در دقیقه ۵۹ توسط جاناتان دیوید به گل دوم رسید تا اختلاف به دو گل افزایش پیدا کند.

رئال مادرید در دقایق پایانی برای جبران نتیجه تلاش کرد و آنتونیو رودیگر در دقیقه ۸۹ یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما تلاش شاگردان ژوزه مورینیو برای فرار از شکست ثمری نداشت و اتلتیکو با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد.

با این نتیجه، اتلتیکو مادرید ۱۶ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت. رئال مادرید نیز با ۱۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و بارسلونا با ۲۱ امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد.