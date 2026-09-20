کاروان ورزشی ایران با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر کادر سرپرستی بدون ایجاد مشکل جدی برای ورزشکاران در در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که گزارش‌های رسانه‌های آسیایی از بروز مشکلات مختلف برای برخی کاروان‌های حاضر در بازی‌های آسیایی آچی‌ناگویا ۲۰۲۶، از جمله در حوزه اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه و هماهنگی‌های اجرایی حکایت دارد، کاروان ورزشی ایران با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر کادر سرپرستی، این مرحله را بدون ایجاد مشکل جدی برای ورزشکاران پشت سر گذاشته است.

هند؛ مشکلات اسکان و حمل‌ونقل

رسانه‌های هندی از تأخیر در تخصیص اتاق، مشکلات ثبت اطلاعات، انتظار طولانی برای حمل‌ونقل و مسافت زیاد برخی محل‌های اقامت تا محل مسابقات خبر داده‌اند. تیم تیراندازی هند نیز از انتظار طولانی برای انتقال و مشکلات تغذیه‌ای گلایه داشته است.

چین؛ معطلی در فرودگاه

برخی اعضای کاروان چین به دلیل مشکلات ثبت اطلاعات در سیستم حمل‌ونقل، چندین ساعت در فرودگاه منتظر ماندند و روند انتقال آنها با اختلال همراه شد.

کره جنوبی؛ مشکلات اسکان و جابه‌جایی

گزارش‌هایی از انتظار طولانی برای انتقال، مشکلات اتاق‌های اقامتی و حتی انتقال اشتباه یک تیم کره‌ای به محل دیگری منتشر شده است.

تایلند؛ مشکل ثبت اسکان و تغذیه

اعضای تیم سپک‌تاکرا تایلند پس از ورود به کشتی محل اقامت، به دلیل ثبت نشدن اطلاعاتشان در سیستم، ساعت‌ها در لابی منتظر ماندند. انتقاد‌هایی نیز درباره نحوه و حجم وعده‌های غذایی مطرح شده است.

این مشکلات در شرایطی رخ داده که برگزارکنندگان این دوره به جای یک دهکده متمرکز ورزشکاران، از ترکیبی از هتل‌ها، واحد‌های اقامتی موقت و کشتی تفریحی برای اسکان کاروان‌ها استفاده کرده‌اند؛ موضوعی که هماهنگی حمل‌ونقل و اسکان را پیچیده‌تر کرده است.

ایران؛ عبور آرام از چالش‌های اجرایی

در چنین شرایطی، کادر سرپرستی کاروان ایران «فرشتگان میناب»، با پیش‌بینی مسائل احتمالی، پیگیری مستمر امور و هماهنگی شبانه‌روزی در بخش‌های مختلف، تلاش کردند مشکلات اجرایی پیش از آنکه به ورزشکاران منتقل شود، مدیریت و برطرف شود.

به این ترتیب، کاروان ایران توانسته است با عبور از این مرحله و مدیریت مسائل اجرایی، تمرکز ورزشکاران را بر حضور در رقابت‌ها حفظ کند؛ رویکردی که اهمیت مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق در چنین رویداد بزرگی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

منبع: کمیته ملی المپیک

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، کمیته ملی المپیک
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