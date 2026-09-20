باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که گزارشهای رسانههای آسیایی از بروز مشکلات مختلف برای برخی کاروانهای حاضر در بازیهای آسیایی آچیناگویا ۲۰۲۶، از جمله در حوزه اسکان، حملونقل، تغذیه و هماهنگیهای اجرایی حکایت دارد، کاروان ورزشی ایران با برنامهریزی و پیگیری مستمر کادر سرپرستی، این مرحله را بدون ایجاد مشکل جدی برای ورزشکاران پشت سر گذاشته است.
رسانههای هندی از تأخیر در تخصیص اتاق، مشکلات ثبت اطلاعات، انتظار طولانی برای حملونقل و مسافت زیاد برخی محلهای اقامت تا محل مسابقات خبر دادهاند. تیم تیراندازی هند نیز از انتظار طولانی برای انتقال و مشکلات تغذیهای گلایه داشته است.
برخی اعضای کاروان چین به دلیل مشکلات ثبت اطلاعات در سیستم حملونقل، چندین ساعت در فرودگاه منتظر ماندند و روند انتقال آنها با اختلال همراه شد.
گزارشهایی از انتظار طولانی برای انتقال، مشکلات اتاقهای اقامتی و حتی انتقال اشتباه یک تیم کرهای به محل دیگری منتشر شده است.
اعضای تیم سپکتاکرا تایلند پس از ورود به کشتی محل اقامت، به دلیل ثبت نشدن اطلاعاتشان در سیستم، ساعتها در لابی منتظر ماندند. انتقادهایی نیز درباره نحوه و حجم وعدههای غذایی مطرح شده است.
این مشکلات در شرایطی رخ داده که برگزارکنندگان این دوره به جای یک دهکده متمرکز ورزشکاران، از ترکیبی از هتلها، واحدهای اقامتی موقت و کشتی تفریحی برای اسکان کاروانها استفاده کردهاند؛ موضوعی که هماهنگی حملونقل و اسکان را پیچیدهتر کرده است.
در چنین شرایطی، کادر سرپرستی کاروان ایران «فرشتگان میناب»، با پیشبینی مسائل احتمالی، پیگیری مستمر امور و هماهنگی شبانهروزی در بخشهای مختلف، تلاش کردند مشکلات اجرایی پیش از آنکه به ورزشکاران منتقل شود، مدیریت و برطرف شود.
به این ترتیب، کاروان ایران توانسته است با عبور از این مرحله و مدیریت مسائل اجرایی، تمرکز ورزشکاران را بر حضور در رقابتها حفظ کند؛ رویکردی که اهمیت مدیریت و برنامهریزی دقیق در چنین رویداد بزرگی را بیش از پیش نشان میدهد.
منبع: کمیته ملی المپیک