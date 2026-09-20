مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از جمع آوری ۱۵۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان سلماس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در راستای اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» و با همکاری خیرین، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و سازمان بهزیستی شهرستان سلماس، ۱۵۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش هر بسته ۳۰ میلیون ریال برای دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار شهرستان سلماس تهیه و توزیع شد.

این بسته‌های لوازم‌التحریر با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تهیه و در میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

برچسب ها: بسته نوشت افزار ، قشر کم درآمد
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جمع آوری ۱۵۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان سلماس
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