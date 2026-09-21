برخورد پژو پارس و پژو ۲۰۶ در بزرگراه قم ـ تهران به زندگی دو سرنشین ۲۸ و ۴۰ ساله پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اورژانس قم اعلام کرد، ساعت ۱۰:۵۲ امروز دوشنبه گزارشی از برخورد یک دستگاه پژو پارس با پژو ۲۰۶ صندوقدار در محدوده تیر ۱۳۷۸ اتوبان قم ـ تهران دریافت شد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای پایگاه جاده‌ای ۵۱۴ المهدی به محل اعزام شدند و وضعیت سرنشینان خودروی ۲۰۶ را بررسی کردند.

یکی از سرنشینان این خودرو مردی ۲۸ ساله بود که بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داده بود. سرنشین دیگر که مردی ۴۰ ساله بود نیز با وجود اجرای عملیات احیای طولانی‌مدت توسط تیم اورژانس، فوت کرد.

این حادثه در مجموع دو فوتی بر جای گذاشت و هر دو جان‌باخته از سرنشینان خودروی پژو ۲۰۶ بودند.

برچسب ها: تصادف ، حوادث رانندگی
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