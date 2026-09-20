باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات دولت عصر امروز، یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن «تولید» در محور سیاستها و اقدامات اجرایی کشور، اظهار داشت: شعار و برنامه عملی دولت بر محور تولید استوار است و همه کشور، وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی و مجموعههای اداری باید رویکرد و برنامههای خود را متناسب با این هدف تنظیم کنند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه «به هیچ وجه نباید اجازه دهیم تولید متوقف شود»، تصریح کرد: در شرایط کنونی، همه بخشهای کشور باید با همافزایی و همکاری، برای حفظ جریان تولید، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تلاش کنند.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفهجویی در تمامی سطوح جامعه به عنوان راهکاری مهم در کمک به استمرار چرخه تولید تأکید کرد و افزود: مردم، نهادها، سازمانها، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی باید در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع، مسئولانه عمل کنند. صرفهجویی باید از خانهها و محیطهای عمومی و تجاری تا ساختمانهای اداری مورد توجه جدی قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به ضرورت اجرای جدی طرح «سهشنبههای بدون خودرو» در دستگاههای دولتی و اجرایی، از وزرا و مدیران دستگاهها خواست این موضوع را بهصورت جدی دنبال کنند و گفت: رفتار مدیران و مسئولان اهمیت زیادی دارد؛ اگر قرار است مردم را به اقدامی دعوت کنیم، باید خودمان پیشگام آن باشیم و تغییر رفتار را از مجموعه دولت آغاز کنیم.
رئیس جمهور همچنین به جلسات متعدد و گفتوگو با ائمه جمعه، مساجد، نهادهای مردمی، بسیج، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای مختلف برای جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف و حمایت از تولید اشاره کرد و اظهار داشت: همه ظرفیتهای اجتماعی و نهادی کشور باید برای کمک به کاهش مصرف انرژی، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی فعال شود.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت دورکاری و امکان کاهش استفاده از برخی ساختمانهای اداری، بر بررسی و اجرای راهکارهای مختلف برای کاهش مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: هر اقدامی که بتواند به کاهش مصرف، مدیریت منابع و در عین حال حفظ جریان تولید کشور کمک کند، باید مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، نیازمند یک بسیج همگانی و همکاری فراگیر هستیم تا با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، چرخ تولید کشور در حرکت بماند و زمینه برای حفظ اشتغال و استمرار فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
بررسی نظام جبران خدمت کارکنان دولت
در ادامه جلسه هیئت دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی تحلیلی و تفصیلی درباره «نظام جبران خدمت کارکنان نظام اداری» ارائه کرد که این گزارش از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این گزارش، ابعاد مختلف نظام جبران خدمت کارکنان دولت و موضوعات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت دولت دیدگاهها و ملاحظات خود را در این زمینه مطرح کردند.
بررسی اقدامات برای عرضه مستقیم کالا و حمایت از تولیدکنندگان
همچنین در جلسه امروز، گزارشی از اقدامات انجامشده توسط شهرداری تهران با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه عرضه مستقیم کالاهای تولیدی و خرید سلف محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان ارائه شد.
بر اساس این گزارش، محصولات خریداریشده از کشاورزان در میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران عرضه میشود؛ اقدامی که با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و تسهیل فرآیند عرضه محصولات تولیدی انجام شده است.
بررسی مسائل و مشکلات دستگاههای اجرایی
در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت نیز وزرا و مسئولان دستگاههای اجرایی، مسائل، چالشها و مشکلات حوزههای تحت مدیریت خود را مطرح کردند و موضوعات مربوطه در حضور رئیسجمهور و اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
منبع: ریاست جمهوری