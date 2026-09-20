باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خارجه قطر می‌گوید این کشور در حال رایزنی و تبادل نظر درباره ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران است.

سخنگوی این وزارتخانه همچنین گفت که مقام‌های این کشور در حال حاضر بین پایتخت‌های مختلف در رفت‌وآمد هستند تا به پیشرفت در این مسیر کمک کنند.

وزارت خارجه قطر افزود: «ما از مقام‌های دولت آمریکا اطمینان‌هایی دریافت کرده‌ایم که واشنگتن خواهان دستیابی به توافق است».

او همچنین تاکید کرد که کشور‌های منطقه به راه‌حلی نیاز دارند که «ثبات را برقرار کند» و همچنین به تفاهمی بین‌المللی نیاز دارند که «از آبراه‌هایی مانند تنگه هرمز محافظت کند».

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ ساعاتی پیش اظهاراتی بسیار جنگ‌طلبانه درباره ایران مطرح کرد. ترامپ در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز، مدعی شد که گزینه‌های واشنگتن درباره تهران شامل «نابودی ایران، اجازه دادن به فروپاشی اقتصادی آن یا دستیابی به یک توافق» است.

ترامپ گفت که در حال تصمیم‌گیری است و مدعی شد که «در آینده نزدیک اتفاقات بسیار بزرگی» درباره ایران رخ خواهد داد.

منبع: الجزیره