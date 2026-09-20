باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-به مناسبت ولادت امام حسن عسکری (ع) و در آستانه هفته دفاع مقدس، جمعی از خادمان آستان مقدس حضرت معصومه (س) به خانه شهید حمیدرضا شیشه‌گران رفتند.

زمزمه اذان در گوش نوزاد شهید

در این دیدار، امیرمهدی نوزاد تازه متولدشده شهید شیشه‌گران که پس از شهادت پدر به دنیا آمده است، میزبان خادمان حرم شد. یکی از روحانیون خادم آستان، در گوش این نوزاد اذان و اقامه قرائت کرد.

از این شهید عزیز، یک دختر ۳ ساله به نام درسا نیز به یادگار مانده است.

بانوی کرامت پناه خانواده‌های شهداست

حاج حسین کاجی، راوی شهدا، در این دیدار گفت: حضرت معصومه (س) هم خواهر شهید است، هم عمه شهید و هم دختر شهید. به گفته او، بانوی کرامت پناه اصلی خانواده‌های شهداست؛ چرا که خود درد آنان را بهتر از هر کسی می‌داند و آن را برطرف می‌کند.

شهید حمیدرضا شیشه گران، از شهدای فراجا بود که در حمله رژیم آمریکا و صهیونیستی در تهران به شهادت رسید.