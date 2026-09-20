باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود حبیبی روز یکشنبه در آیین بهره‌برداری از خوابگاه دانشجویی حضرت نجمه خاتون دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ظرفیت ۴۰۰ دانشجو افزود: مشارکت نهاد‌های بزرگ کشور و خیرین می‌تواند به تکمیل این پروژه‌ها و قرار گرفتن آنها در اختیار دانشجویان کمک کند.

به گفته وی، هم اکنون ۱۰۰ هزار تخت خوابگاهی در سطح کشور دایر است که با کمبود ۵۰ هزار تخت خوابگاهی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه امسال ۳۰۰ واحد خوابگاه متاهلی به جمع خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور افزوده می‌شود، بیان کرد: اگر ۱۰ هزار خوابگاه متاهلی دیگر داشته باشیم نیاز‌ها در این حوزه برطرف می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افتتاح خوابگاه دانشجویی حضرت نجمه خاتون را اقدامی ارزشمند در حمایت از رفاه و آینده دانشجویان دانست و ادامه داد: این مجموعه را می‌توان «سرای امید» نامید؛ چراکه امید دانشجویان به آینده و فراهم شدن شرایط مناسب برای تحصیل و زندگی آنان را فراهم می‌کند.

حبیبی ضمن قدردانی از نگاه و حمایت آیت‌الله مروی، تولیت آستان قدس رضوی و با اشاره به نقش این آستان مقدس در حمایت از جامعه دانشگاهی عنوان کرد: این اقدام پیوند میان دانشگاه، علم، معنویت و فرهنگ رضوی را تقویت می‌کند و می‌تواند الگویی برای مشارکت نهاد‌های بزرگ، خیران و افراد نیک‌اندیش در توسعه زیرساخت‌های رفاهی دانشگاه‌ها باشد.

وی افزود: امید است با تداوم این رویکرد و مشارکت نهاد‌های مختلف، ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی توسعه یابد و دانشجویان علوم پزشکی کشور از محیطی مناسب‌تر، آرام‌تر و شایسته‌تر برای تحصیل و زندگی برخوردار شوند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: توجه به رفاه و شرایط زیست دانشجویان، موضوعی فراتر از تأمین یک فضای اقامتی است و تامین خوابگاه مناسب سرمایه گذاری برای آینده نظام است.

حبیبی افزود: وقتی دانشجو از محیط مناسب زندگی برخوردار باشد، با آرامش بیشتری درس می‌خواند، آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد، سلامت روان او ارتقا پیدا می‌کند و با آمادگی بیشتری می‌تواند در آینده به مردم و نظام سلامت کشور خدمت کند.

وی با تأکید بر اهمیت علم و دانش در اقتدار کشور گفت: پایه قدرت و پیشرفت کشور، علم و دانش است و هر اقدامی که به ایجاد محیط مناسب برای تحصیل، آرامش و رشد دانشجویان کمک کند، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و نظام سلامت محسوب می‌شود.

تقدیر وزیر بهداشت از تولیت آستان قدس رضوی

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه پیام دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خطاب به تولیت آستان قدس رضوی را قرائت کرد که در آن از اهتمام و تلاش‌های آیت‌الله مروی و مجموعه آستان قدس رضوی در اجرای پروژه خوابگاه دانشجویی حضرت نجمه خاتون (س) قدردانی شده است.

در پیام دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت آمده است: بدینوسیله از اهتمام ارزشمند و زحمات جنابعالی و همکاران محترم آستان مقدس حصرت رضا (ع) در اجرای پروژه ساخت مجموعه خوابگاه دانشجویی حضرت نجمه خاتون در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی و حمایت از آینده‌سازان نظام سلامت کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم، امید است که استمرار این اقدامات ارزشمند و خداپسندانه، برکات ماندگاری برای کشور و نظام سلامت به همراه داشته باشد.

همچنین امید است با تداوم این رویکرد و مشارکت نهاد‌های مختلف، ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی توسعه یابد و دانشجویان علوم پزشکی کشور از محیطی مناسب‌تر، آرام‌تر و شایسته‌تر برای تحصیل و زندگی برخوردار شوند.

در این مراسم لوح تقدیری از طرف دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط دکتر حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه به آیت‌الله مروی تولیت آستان قدس رضوی اهدا شد.

خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ظرفیت ۴۰۰ دانشجو و با مشارکت آستان قدس رضوی امروز با حضور معاون دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیر کل دانشجویی این وزارتخانه، تولیت آستان قدس رضوی و معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی افتتاح شد.

منبع: ایرنا