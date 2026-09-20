باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - نسترن اسماعیل‌نیا، مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، درباره فرود یک پرواز ایران‌ایر در فرودگاه تبریز به دلیل احتمال بروز نقص فنی توضیحاتی ارائه کرد.

اسماعیل‌نیا اظهار کرد: احتمال بروز نقص فنی در این هواپیما وجود داشته و موضوع در حال بررسی است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌ها و الزامات ایمنی، خلبان با توجه به تشخیص خود تصمیم گرفته است هواپیما در فرودگاه تبریز فرود بیاید و موضوع اکنون در حال بررسی کارشناسی است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه هنوز نقص فنی هواپیما به صورت قطعی محرز نشده است، گفت: هواپیما در فرودگاه تبریز در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌های فنی پس از مشخص شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اسماعیل‌نیا ادامه داد: برای بازگرداندن مسافران، یک فروند هواپیمای جایگزین از تهران در نظر گرفته شده و این هواپیما در حال آماده‌باش است تا پس از دریافت مجوز از برج مراقبت فرودگاه امام خمینی(ره)، به سمت تبریز اعزام شود.

وی درباره وضعیت مسافران این پرواز نیز گفت: در حال حاضر مسافران در فرودگاه تبریز حضور دارند؛ بخشی از مسافران ممکن است انصراف دهند و به صورت زمینی به تهران بازگردند و گروهی دیگر منتظر پرواز جایگزین خواهند ماند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با اعزام هواپیمای جایگزین، مسافران امشب به تهران بازگردانده شوند.

اسماعیل‌نیا همچنین از در دست تهیه بودن اطلاعیه رسمی درباره این موضوع خبر داد و گفت: پس از دریافت اطلاعات نهایی درباره وضعیت هواپیما و برنامه عملیات پرواز، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.