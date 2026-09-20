نتایج اولیه انتخابات ایالتی آلمان از پیشتازی حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» و شکست سنگین حزب فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان که با فشار‌های فزاینده‌ای برای کناره‌گیری روبه‌روست، اذعان کرد که نتایج یک انتخابات مهم ایالتی که امروز (یکشنبه) برگزار شد «فاجعه‌بار» بوده است؛ چرا که نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در مسیر کسب دومین پیروزی خود طی دو هفته گذشته قرار دارد.

با این حال، مرتس در برابر گمانه‌زنی‌های فزاینده درباره احتمال کناره‌گیری خود از سمت صدراعظمی مقاومت کرد و متعهد شد برنامه خود را با «قاطعیت، استواری و صبر» پیش می‌برد.

بر اساس یک نظرسنجی پای صندوق‌های رأی که شبکه تلویزیونی‌ای‌آر‌دی آلمان منتشر کرده، حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن ۳۷ درصد آرا را به دست آورده است؛ این حزب با اختلافی اندک از حزب سوسیال دموکرات چپ‌میانه با ۳۵.۵ درصد آرا پیش است.

در ادامه، تینو چروپالا، رهبر مشترک آلترناتیو برای آلمان، نتایج اولیه در این ایالت را «شگفت‌انگیز» توصیف کرد.

این نتیجه تنها دو هفته پس از انتخابات در ایالت زاکسن-آنهالت به دست آمده است؛ جایی که حزب راست افراطی با چنان اختلافی پیروز شد که اکنون ممکن است برای نخستین بار از دهه ۱۹۴۰ یک ایالت آلمان را در اختیار بگیرد.

منبع: پولیتیکو