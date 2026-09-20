سردار محمدعلی قمی معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور روز یکشنبه در جمع مسئولان استان یزد با اشاره به تحولات عرصه تهدیدات اظهار کرد: حضور مردم در صحنه و نقشآفرینی آنان در عرصههای مختلف توجه جهانیان را به الگوی دفاعی جدید جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه برای مصونسازی زیرساختهای کشور افزود: پدافند غیرعامل به معنای مقابله و پیشگیری از آثار تهدیدات دشمن است و در شرایط کنونی باید برای توسعه و تقویت این حوزه، اقدامات مضاعفی انجام شود.
قمی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در جنگ ترکیبی تصریح کرد: دشمن در جنگ ترکیبی، استفاده از فناوریها و ابزارهای نوین را در دستور کار قرار داده و در چنین شرایطی افزایش آگاهی، آموزش و آمادگی مردم از محورهای مهم مقابله با تهدیدات به شمار میرود.
وی ادامه داد: پدافند غیرعامل تنها محدود به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاهها، نهادها و مردم است.
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در استان یزد گفت: اقدامات مناسبی در زمینه آموزش مردم و اجرای برنامههای پدافند غیرعامل در این استان در حال انجام است و استمرار این برنامهها میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری و آمادگی استان داشته باشد.
قمی همچنین به برگزاری نمایشگاه «یزد پایدار» اشاره کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه با مشارکت دستگاههای مختلف بیانگر عزم جدی مجموعههای استان یزد برای ارتقای آمادگی، افزایش تابآوری و مقابله با تهدیدات است.
وی بر ضرورت توجه به ظرفیتهای علمی، اجرایی و مردمی در حوزه پدافند غیرعامل تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود و افزایش هماهنگی میان دستگاهها میتواند زمینهساز ارتقای سطح آمادگی و کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات باشد.
در ادامه این نشست برنامههای رویداد «یزد پایدار» و نخستین همایش ملی «تابآوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل» مورد بررسی قرار گرفت و از پوستر «یزد پایدار» با محوریت تابآوری، ایمنی و پدافند غیرعامل رونمایی شد.