باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد میهمان فولام بود.

منچستری‌ها با توجه به ۲ شکست اخیرشان در دربی منچستر و جام اتحادیه درصدد بودند تا با پیروزی در این دیدار روند ناکامی‌های خود را پایان دهند.

فولام نیز به دنبال نخستین پیروزی خود در فصل جدید لیگ برتر بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم میل ۲ تیم برای گلزنی بیشتر شد، اما در دقیقه ۶۳ لیساندرو مارتینز به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا اوضاع برای تیم مایکل کریک وخیم شود.

در ادامه منچستریونایتد با تمام توان روی دروازه فولام حمله می‌کردند تا اینکه بالاخره در دقیقه ۸۹ متئوس کونیا گل تساوی بخش را زد و درنهایت بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

منچستریونایتد با این تساوی ۵ امتیازی شد و رده دوازدهم جدول قرار دارد.

فولام نیز با ۲ امتیاز در رده نوزدهم قرار گرفته است.