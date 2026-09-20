باشگاه خبرنگاران جوان - در آمریکا، قانون ثبت عوامل خارجی از دهه ۱۹۳۰ برای شفاف‌سازی فعالیت‌های مرتبط با دولت‌ها و طرف‌های خارجی به کار گرفته شده و در برخی حوزه‌ها، گزارش‌دهی درباره ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی الزامی است؛ در کشور‌های اروپایی نیز برای برخی کشور‌ها و حوزه‌های حساس، الزامات بیشتری در نظر گرفته شده است.

در ایران نیز کلیات و بخشی از مواد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس به تصویب رسیده است؛ با این حال، ارتباطات عادی مردم، از سفر و گفت‌و‌گو‌های روزمره تا همکاری‌های معمول، لزوماً در دایره این مقررات قرار نمی‌گیرد و هدف اصلی قوانین، شناسایی و شفاف‌سازی ارتباطات حساس و سازمان‌یافته است.