کشف سه تن آرد قاچاق و دستگیری شرور با سلاح وینچستر در سمنان و شاهرود

باشگاه خبرنگاران جوان -پلیس به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تامین نظم و امنیت، نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با جرائم و حفظ آرامش عمومی دارد و بر همین اساس طی ۲ عملیات پلیس برای تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرد.

کشف بیش از سه تن آرد خارج از شبکه توزیع

فرمانده انتظامی سمنان از کشف سه‌تن و ۳۶۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع خبر داد و گفت: ماموران کلانتری ۱۱ شهدا سمنان با اشرافیت کامل اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، پی بردند فردی اقدام به فروش آرد خارج از شبکه توزیع می‌کند که نسبت به زیر نظر گرفتن وی اقدام کردند.

سرهنگ عباس عرب افزود: متهم حین تخلیه آرد شناسایی و دستگیر شد و پس از هماهنگی قضایی و حضور بازرسان جهاد کشاورزی و تعزیرات سه‌تن و ۳۶۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع با برآورد ارزش حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و خودروی متهم توقیف شد.

فرمانده انتظامی سمنان گفت: پلیس با قاطعیت با مخلان امنیت اقتصادی و اخلالگران در چرخه توزیع کالا‌های اساسی برخورد خواهد کرد.

دستگیری شرور مسلح

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری شروری خبر داد که برای شهروندان مزاحمت ایجاد کرده بود.

سرهنگ علیرضا شائینی افزود: در پی ایجاد مزاحمت فردی شرور و سابقه‌دار برای شهروندان، بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران انتظامی بخش بسطام و پاسگاه قلعه‌نوخرقان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای متهم شد و در عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش به همراه یک قبضه سلاح وینچستر و تعدادی فشنگ دستگیر کرد و با تکمیل پرونده فرد شرور به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.