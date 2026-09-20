باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صادق جعفرنوه‌سی‌اصل جانشین فرمانده پلیس راه مهاباد گفت: ۲۹ نفر جان‌باخته در ۶ ماهه نخست امسال در حالی ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ نفر در حوادث رانندگی حوزه استحفاظی پلیس راه مهاباد جان خود را از دست داده بودند.

وی افزود: بر این اساس، شمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی در این مدت با کاهش ۲ نفری، حدود ۶.۵ درصد کاهش یافته است.

جانشین فرمانده پلیس راه مهاباد با اشاره به ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی گفت: با وجود کاهش نسبی تلفات، جان باختن ۲۹ نفر در مدت ۶ ماه، ضرورت توجه جدی‌تر به عوامل موثر در وقوع تصادفات و رفع نقاط حادثه‌خیز را نشان می‌دهد.

سرهنگ جعفرنوه‌سی‌اصل اضافه کرد: محور‌های مهاباد ـ ارومیه، مهاباد ـ میاندوآب و محور برهان از جمله مسیر‌های اصلی وقوع تصادفات در حوزه استحفاظی پلیس راه مهاباد هستند و باید اقدامات ایمنی و نظارتی در این محور‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی حوزه حمل‌ونقل و ترافیک برای کاهش سوانح رانندگی تاکید کرد و گفت: شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی راه‌ها، رعایت مقررات رانندگی و افزایش نظارت بر تردد خودرو‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای موثر باشد.

حوزه استحفاظی پلیس راه مهاباد بخشی از محور‌های مواصلاتی جنوب آذربایجان‌غربی را دربر می‌گیرد و مسیر‌های ارتباطی این شهرستان با ارومیه، میاندوآب و محور برهان از راه‌های مهم منطقه محسوب می‌شوند.