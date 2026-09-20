باشگاه خبرنگاران جوان - در تصاویر منتشرشده، بخش‌هایی از پایگاه‌های آمریکا پس از حملات ایران دیده می‌شود و روایت برخی نظامیان حاضر در منطقه نیز از شدت انفجارها، خسارات و آثار روانی حملات حکایت دارد؛ روایت‌هایی که همزمان با انتشار تصاویر تازه، توجه رسانه‌های بین‌المللی را به ابعاد جنگ جلب کرده است.

برخی نظامیان آمریکایی در این روایت‌ها از ادامه حضور در منطقه و هزینه‌های انسانی آن انتقاد کرده‌اند و انتشار تصاویر داخلی پایگاه‌ها را راهی برای ثبت آنچه در جریان حملات رخ داده می‌دانند؛ مجموعه‌ای از تصاویر و روایت‌ها که به گفته آنان، باید پیش از آنکه در میان اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نظامی از بین برود، دیده و ثبت شود.