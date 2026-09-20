سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود صفری فرخند سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد. سفیر جدید کشورمان برنامه پیشنهادی خود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با قزاقستان در عرصه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امورخارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در آستانه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در همه حوزه‌های مورد اهتمام طرفین به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیت و انرژی تأکید کرد.

صفری پیش از انتصاب به‌عنوان سفیر ایران در قزاقستان، در سمت رئیس اداره اول آسیای جنوبی خدمت کرده است.

منبع: وزارت خارجه

برچسب ها: وزارت خارجه ، قزاقستان
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