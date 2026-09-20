باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف محمودزاده مدیر داخلی غار سهولان مهاباد گفت: بیش از ۱۰ درصد بازدیدکنندگان غار سهولان را گردشگران خارجی تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها از کشور‌های عراق و ترکیه هستند و سایر بازدیدکنندگان نیز از استان‌های مختلف کشور به این منطقه سفر کرده‌اند.

وی افزود: غار سهولان با جذب این تعداد گردشگر، یکی از جاذبه‌های پربازدید گردشگری در جنوب آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و هر سال میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.

مدیر داخلی غار سهولان مهاباد با اشاره به اهمیت این غار از نظر طبیعی و زیست‌محیطی بیان کرد: غار‌ها علاوه بر ارزش‌های زمین‌شناختی، باستان‌شناسی و فرهنگی، زیستگاه‌های حساس و منحصربه‌فردی برای گونه‌های مختلف حیات‌وحش از جمله خفاش‌ها و کبوتر‌ها هستند.

محمودزاده ادامه داد: این گونه‌ها نقش مهمی در اکوسیستم پیرامون غار دارند و از جمله در کنترل جمعیت حشرات، کاهش آفات و گرده‌افشانی برخی گونه‌های گیاهی موثر هستند، بنابراین حفاظت از این زیست‌بوم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی از همکاری و همراهی جوامع محلی در زمینه حفاظت از غار سهولان و محوطه پیرامونی آن قدردانی کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳ قایق پارویی برای جابه‌جایی گردشگران در غار فعال است و ۶ نفر نجات‌غریق و غواص نیز برای تامین ایمنی و ارائه خدمات به بازدیدکنندگان در این مجموعه حضور دارند.