یوونتوس در هفته پنجم سری‌آ ایتالیا با نمایش هجومی و برتری ۲ بر صفر مقابل آتالانتا، سه امتیاز ارزشمند کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - یوونتوس در هفته پنجم سری‌آ ایتالیا در ورزشگاه آلیانز میزبان آتالانتا بود و در دیداری هجومی موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد.

فرانسیسکو کونسیسائو در دقیقه ۲۸ گل نخست یوونتوس را به ثمر رساند تا میزبان با برتری به رختکن برود.

یوونتوس در ادامه نیز موقعیت‌های بیشتری روی دروازه آتالانتا ایجاد کرد و در دقیقه ۷۷، گلیسون برمر اختلاف را به دو گل رساند.

آتالانتا نیز تلاش زیادی برای باز کردن دروازه یوونتوس داشت، اما حملات این تیم راه به جایی نبرد و در نهایت شاگردان لوچانو اسپالتی با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسیدند. 

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برچسب ها: آتالانتا ، یوونتوس
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