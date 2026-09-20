باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) در جلسه شورای اجتماعی کشور با محوریت ساماندهی سواحل، کاهش حوادث دریایی در گیلان را نتیجه هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تقویت اقدامات پیشگیرانه و امدادی در نوار ساحلی استان اعلام کرد و با اشاره به شرایط متفاوت سواحل گیلان در سال ۱۴۰۵ گفت: عقب‌نشینی آب دریای کاسپین موجب افزایش دسترسی به بخش‌هایی از ساحل شده و همزمان شمار مسافران نیز افزایش یافته است؛ با این حال، آمار غرق‌شدگی از ۱۶ نفر در سال گذشته به سه نفر در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده کاهش حدود ۸۱ درصدی است.

او همکاری میان دستگاه‌های متولی را از عوامل مؤثر در این کاهش برشمرد و افزود: وزارت کشور، فرمانداران، بخشداران، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و دیگر مجموعه‌های مسئول با اجرای طرح‌های نجات غریق، افزایش نظارت و حضور میدانی در سواحل برای کاهش حوادث تلاش کردند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه حفظ جان مسافران و شهروندان باید همچنان در اولویت مدیریت سواحل قرار داشته باشد، تصریح کرد: کاهش آمار غرق‌شدگی یک دستاورد مهم است، اما هدف نهایی باید رساندن این آمار به حداقل ممکن و در نهایت به صفر باشد.

حق‌شناس تأمین تجهیزات مورد نیاز گروه‌های نجات غریق را یکی از الزامات تحقق این هدف دانست و گفت: هر اندازه امکانات و تجهیزات مناسب بیشتری در اختیار سواحل، هیئت‌های نجات غریق و فرمانداری‌ها به عنوان متولیان این حوزه قرار گیرد، امکان پوشش بهتر نقاط ساحلی و کاهش بیشتر حوادث فراهم خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌های ایمنی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، روند کاهشی حوادث در سواحل استان در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان