وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه عصر تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه عصر تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. 

وزیر امور خارجه کشورمان در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی می‌کند.

برچسب ها: عباس عراقچی ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
پاسخ عراقچی به پیام همتای فرانسوی: اشک تمساح بس است آقای بارو
دیدار سفیر جدید ایران در قزاقستان با وزیر امور خارجه
عراقچی: در خاورمیانه امنیت پایدار نمی‌تواند از بیرون منطقه دیکته شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرمانده نیروی زمینی ارتش: یگان‌های مرزی در آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات هستند
وزارت اطلاعات: سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی منهدم شدند
هشدار قرارگاه خاتم به آمریکا و کشور‌های منطقه: خطا کنید هدف حملات دردناک قرار می‌گیرید
پزشکیان به نیویورک می‌رود
دریادار سیاری: دشمن شکست خورده و با آبروریزی باید منطقه را ترک کند
انهدام یک فروند پهپاد شناسایی پیشرفته اوربیتر بر فراز تنگه هرمز
بسیج مردم آرامش اجتماعی ایجاد می‌کند/ برای عوامل تأثیرگذار در سلامت برنامه داشته باشیم
باید درباره واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران به چهار تراستی شفاف‌سازی شود
ارجاع مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح مقابله با نفوذ به کمیسیون‌های تخصصی
سهم هر شهروند لامردی در جنایت جنگی آمریکا ۲۴ ترکش بود
آخرین اخبار
عزیمت عراقچی به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل
قالیباف: آمریکا برخلاف ظاهرش، آسیب‌پذیر و در معرض خطر است
دیدار سفیر جدید ایران در قزاقستان با وزیر امور خارجه
انهدام یک فروند پهپاد شناسایی پیشرفته اوربیتر بر فراز تنگه هرمز
پزشکیان: همه ظرفیت‌های کشور باید برای حفظ تولید و تداوم اشتغال به میدان بیاید
دولت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم را در اولویت قرار دهد
قشقاوی: الزام درج نام کامل «خلیج فارس» در اسناد و مذاکرات تصویب شد
پزشکیان به نیویورک می‌رود
پزشکیان: به‌هیچ‌وجه به دشمن حسن ظن نداریم
هشدار قرارگاه خاتم به آمریکا و کشور‌های منطقه: خطا کنید هدف حملات دردناک قرار می‌گیرید
سهم هر شهروند لامردی در جنایت جنگی آمریکا ۲۴ ترکش بود
وزارت اطلاعات: سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی منهدم شدند
دریادار سیاری: دشمن شکست خورده و با آبروریزی باید منطقه را ترک کند
فرمانده نیروی زمینی ارتش: یگان‌های مرزی در آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات هستند
دریادار سیاری: دشمن نمی‌تواند مقابل جوانان مؤمن و باانگیزه ایران ایستادگی کند
بسیج مردم آرامش اجتماعی ایجاد می‌کند/ برای عوامل تأثیرگذار در سلامت برنامه داشته باشیم
الزام وزارت کشور به راه‌اندازی سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی
ارجاع مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح مقابله با نفوذ به کمیسیون‌های تخصصی
پزشکیان: جلسات افزایش مبلغ کالابرگ در حال برگزاری است/ انتقاد از دولت در حرف، آسان است
باید درباره واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران به چهار تراستی شفاف‌سازی شود
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان مجلس
دوگانه‌ جنگ یا مذاکره واقعی نیست/ تا محقق نشدن شروط ایران، تنگه هرمز باز نخواهد شد
به دستگاه‌های خدمات‌رسان نگاه سیاسی نداشته باشیم
یمن و خلأ راهبردی سوریه/ آیا مرکز ثقل محور مقاومت از خشکی به دریا منتقل می‌شود؟
همان همیشگی؛ قانون پایستگی تحریم‌ها علیه ایران
اگر قوه قضاییه یا دولت برای مقابله با نفوذ لایحه می‌دادند، بسیار بهتر بود
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۹ شهریور
تشریح دستاورد‌های اجلاس بریکس از سوی رئیس‌جمهور/ تأکید بر تأمین کالا‌های اساسی و بهبود معیشت مردم
سردار شکارچی: ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران است