شفیعی، سعدی، صفری و تحویلیان؛ چهار تهیه‌کننده با بیشترین سریال در دوران تحول رسانه ملی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در میان مجموعه‌های تلویزیونی تولید و پخش‌شده در دوران تحول از مهر ۱۴۰۰ تاکنون، نام چهار تهیه‌کننده با حضور پررنگ‌تری در فهرست سریال‌های روی آنتن دیده می‌شود؛ محمدرضا شفیعی، سعید سعدی، ابوالفضل صفری و تحویلیان که هر کدام تهیه‌کنندگی چند مجموعه تلویزیونی را برعهده داشته‌اند.

محمدرضا شفیعی مدیرعامل خبرگزاری صبا با شش سریال، بیشترین تعداد آثار این فهرست را به خود اختصاص داده است. «برف بی‌صدا می‌بارد»، «نوار زرد ۲»، «گیلدخت»، «بازپرس»، «هشت پا» و «عملیات مهندسی» از جمله مجموعه‌هایی هستند که با تهیه‌کنندگی او روی آنتن رفته‌اند.

سعید سعدی نیز تهیه‌کنندگی پنج مجموعه «بعد از آزادی»، «خداداد»، «نجلا ۲»، «عشق کوفی» و «رویای نیمه‌شب» را برعهده داشته است.

در ادامه این فهرست، ابوالفضل صفری با پنج سریال حضور دارد. «سرجوخه»، «تمام‌رخ»، «عاشورا»، «الگوریتم» و «بهار شیراز» از جمله تولیدات او در این دوره هستند.

تحویلیان نیز تهیه‌کنندگی پنج مجموعه «سرنوشت ۴»، «ذهن زیبا»، «بیگانگان»، «کلینیک رویا» و «دیار مادری» را برعهده داشته است.

این فهرست، بخشی از مجموعه‌های تلویزیونی روی آنتن رفته در دوران تحول را بر اساس تهیه‌کنندگان آنها نشان می‌دهد و حضور چندباره این تهیه‌کنندگان در تولید آثار نمایشی، از نکات قابل توجه این دوره است.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی
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