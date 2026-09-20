یک خبرنگار آمریکایی از تبعات مسدود ماندن طولانی مدت تنگه هرمز بر اقتصاد جهان گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریس هجز، خبرنگار آمریکایی درباره تبعات مسدود ماندن تنگه هرمز برای مدت طولانی گفت: به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز غذا هم به یک مسئله بزرگ تبدیل خواهد شد؛ آن هم به دو دلیل قیمت گازوئیل و کود‌های شیمیایی. دوم اینکه اوکراین دیگر نمی‌تواند صادرات خود را انجام دهد. اوکراین عملاً حکم سبد نان به ویژه برای اروپا دارد. بنابراین، قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش خواهد یافت. قیمت بنزین ۲۳ درصد و قیمت گازوئیل ۵۰ درصد افزایش یافته است. فصل سرما هم در حال نزدیک شدن است.

هجز ادامه داد: هرچه تنگه هرمز برای مدت طولانی‌تری مسدود بماند، اقتصاد جهان آسیب‌پذیرتر خواهد شد. ذخایر راهبردی نفت آمریکا اکنون به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است. اگر این وضعیت حل نشود، قطعاً به نقطه بحرانی خواهیم رسید.

این خبرنگار آمریکایی از موثر نبودن تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت و بیان کرد: تحریم‌های اقتصادی وزیر خزانه‌داری آمریکا هم نمی‌تواند موثر باشد؛ چون اجرای آنها به همکاری کشور‌های دیگر وابسته است. اکنون چین اعلام کرده که از این تحریم‌ها تبعیت نخواهد کرد. چین ۹۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کند. یادتان باشد که تمام پایگاه‌های ما از جمله در بحرین و سایر نقاط توسط ایرانی‌ها عملاً از کار افتاده‌اند. به هر حال، هدف‌گیری‌ها بسیار دقیق بوده‌اند و ایستگاه‌های راداری از بین رفته‌اند.