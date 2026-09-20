مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا دوشنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهارکرد: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری همراه با جوی آرام پیش بینی می شود.

وی افزود: امشب و فردا در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

او گقت:همچنین دوشنبه در ارتفاعات جنوب کرمان و شمال هرمزگان در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی وجود دارد.

وی افزود:از دوشنبه تا سه شنبه برخی نقاط در قم برخی نقاط در غرب، جنوب غرب، مرکز و شرق در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید رخ خواهد خواهد داد که در مناطق مستعد پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست.

او گفت:طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج است.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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