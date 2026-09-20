اجلاسیه ۵۷۷ شهید دانش‌آموز و ۱۴۰ شهید فرهنگی چهارمحال و بختیاری همزمان با برگزاری کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان در مجموعه ورزشی شهدای دانش‌آموز استان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق حسین‌زاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش شامگاه یکشنبه در این اجلاسیه با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهدا ذخیره عظیم معنوی برای جامعه هستند و باید از این ظرفیت در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و تمدنی استفاده کرد.

وی افزود: شهدا برای اهداف و آرمان‌های والایی جهاد کردند و در این مسیر به مقام شهادت رسیدند و کسانی که در مسیر آنان گام برمی‌دارند، از برکات و لطف شهدا بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در آموزه‌های دینی اظهار داشت: انسان‌ها با تلاش و نورانیت خود به مقام‌های مختلف می‌رسند و خداوند مقام شهادت را به آنان عطا می‌کند، اما ویژگی شهدا این است که پس از شهادت نیز حیات دارند و در جایگاه شفاعت قرار می‌گیرند.

حسین‌زاده ملکی ادامه داد: براساس روایت‌ها، با مرگ انسان پرونده اعمال او بسته می‌شود، هرچند آثار کار‌های خیر می‌تواند پس از مرگ نیز ادامه داشته باشد، اما درباره شهدا این مسیر متفاوت است و آنان پس از شهادت از رزق‌های معنوی و معرفتی بهره‌مند می‌شوند و در مسیر رشد و کمال قرار دارند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از حاجت‌های دنیوی و اخروی به برکت شهدا برآورده می‌شود، گفت: شهدا ناظر بر اعمال ما هستند و حضور در مجالسی که به نام و یاد آنان برگزار می‌شود، می‌تواند برکت‌های زیادی برای انسان داشته باشد.

وی افزود: شهدا مسیر، هدف و آرمان مشخصی داشتند و برای تحقق آن جهاد کردند و در نهایت به مقام شهادت رسیدند؛ از همین رو، کسانی که در مسیر شهدا حرکت می‌کنند، در مسیر زندگی، جهاد و مبارزه نیز از این فرهنگ بهره‌مند می‌شوند.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) به شهادت افرود: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکید شد که شهادت شهدا تنها جای تسلیت ندارد، زیرا شهادت علاوه بر فقدان و داغی که برای بازماندگان ایجاد می‌کند، رسیدن یک انسان به مقام والایی است که می‌تواند عاقبت‌بخیری و اوج‌گیری معنوی او را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیر خون شهدا در تحولات تاریخ انقلاب اسلامی گفت: خون شهدای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ حرکت انقلاب اسلامی و مبارزه با طاغوت را تقویت کرد و پس از پیروزی انقلاب نیز خون شهدا در تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با توطئه‌ها و فتنه‌های مختلف نقش داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: فرهنگ شهید و شهادت در طول تاریخ انقلاب اسلامی پشتوانه‌ای برای ملت ایران بوده است و دشمنان هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهند، ملت ایران با تکیه بر این فرهنگ و آرمان‌های شهدا در برابر آن ایستادگی می‌کند.

حسین‌زاده ملکی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرهنگ شهدا گفت: نباید از شهدا غفلت کرد؛ شهدا یک ذخیره عظیم معنوی برای زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و تمدنی هستند و باید از این ظرفیت در زندگی خود استفاده کرد، چرا که شهدا زنده‌اند و می‌توانند در مسیر زندگی به ما کمک کنند.

برچسب ها: شهید دانش آموز ، اجلاسیه
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