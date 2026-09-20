مجموعه مستند «رئیس سازمان» با روایتی نزدیک از پشت صحنه تحولات و اتفاقات درون رادیو و تلویزیون ایران، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید، آماده پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تولید مجموعه مستند «رئیس سازمان» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی صدری‌نیا و کارگردانی سجاد بلوکات آغاز شد.

این مجموعه مستند تلاش دارد تحولات مدیریتی، رویدادها و اتفاقات مهم سازمان صداوسیما را در چهار دوره مدیریت این سازمان، از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ روایت کند.

«رئیس سازمان» با تکیه بر پژوهش و گفت‌وگو با بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد، مدیران و چهره‌های مؤثر صداوسیما تولید می‌شود و قرار است بخشی از ناگفته‌ها و روایت‌های کمتر شنیده‌شده از ادوار مختلف رسانه ملی را از زبان شاهدان و افراد حاضر در این تحولات بازگو کند.

این مستند در قالب مجموعه‌ای ۸ قسمتی تولید خواهد شد و در آن، علاوه بر روایت‌های مستقیم افراد، به بررسی اسناد و رویدادهای مهم مرتبط با چهار دوره مدیریت سازمان صداوسیما نیز پرداخته می‌شود.

مجموعه مستند «رئیس سازمان» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و به‌زودی پخش خواهد شد.

برچسب ها: مستند تلویزیونی ، ساخت مستند
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