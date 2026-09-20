باشگاه خبرنگاران جوان- تحویل موقت اسکله نفتی بندر شهید رجایی، نمادی از خودکفایی در سازههای دریایی و شکست کامل انحصار مهندسی بیگانگان در زیرساختهای کلیدی کشور است.
این دستاورد ارزشمند که با نظارت مستقیم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، مدیرکل بندر شهید رجایی و نمایندگان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مورد تایید قرار گرفته، پایانبخش یک مسیر دشوار فنی و آغازگر فصلی نو در بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی ایران است.
این پروژه، حاصل ربع قرن تجربه مهندسان ایرانی در شکستن سدهای انحصار خارجی است که حالا به استانداردهای جهانی تنه میزند.
قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) در بخش دریایی، امروز به عنوان بازوی توانمند نظام در عرصه صنعت دریایی، توانسته است با تکیه بر دانش بومی، وابستگی به پیمانکاران بینالمللی را در اجرای پروژههای عظیم دریایی به صفر برساند. آمارها نشاندهنده یک واقعیت انکارناپذیر است: اجرای بیش از ۱۱۸ کیلومتر موجشکن و احداث ۶۹ پست اسکله، تنها بخشی از کارنامهای است که ایران را به قدرت اول مهندسی منطقه در صنعت دریایی تبدیل کرده است.
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