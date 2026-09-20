باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد در خبر سیما با اشاره به اینکه ایجاد سازوکارهای مبتنی بر داراییهای ارزی به هیچ عنوان نمیتواند به تضعیف پول ملی منجر شود گفت: استفاده از منابع ارزی موجود در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مالی پروژههای تولیدی و سرمایهگذاری، میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی کشور، به افزایش تولید، اشتغال و در نهایت تقویت پول ملی منجر شود.
زمانیان با اشاره به برخی نگرانیها درباره آثار ایجاد یک نهاد یا صندوق مبتنی بر داراییهای ارزی بر ارزش پول ملی اظهار کرد: برخلاف این نگاه که برخی افراد نگران هستند چنین اقدامی به تضعیف پول ملی منجر شود، این سیاست در جهت تقویت تولید داخل و حمایت از پول ملی طراحی شده است.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پروژههای کشور برای تحقق و رسیدن به مرحله بهرهبرداری، به منابع ارزی نیاز دارند؛ چراکه فناوری، برخی قطعات و تجهیزات مورد نیاز یا مواد اولیه آنها وارداتی است. بنابراین نمیتوان صرفاً با اتکا به نقدینگی شبکه بانکی، تمام این پروژهها را اجرا و به مرحله بهرهبرداری رساند و به همین دلیل به منابع ارزی نیاز داریم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در شرایط عادی، تقاضای ارزی ایجادشده برای اجرای این پروژهها باید از شبکه رسمی و در واقع از شبکه مبادله بانک مرکزی تأمین شود که این مسئله به هر حال فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کرده و تقاضا برای ارز را افزایش میدهد.
زمانیان با بیان اینکه منابع ارزی قابل توجهی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، گفت: بسیاری از افراد ممکن است در طول زمان ارزهایی را از شبکه صرافی خریداری و در منزل نگهداری کرده باشند. همچنین ممکن است شرکتها نیز منابع ارزی مختلفی را در حسابها یا گاوصندوقهای خود نگهداری کنند.
وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که این منابع ارزی، به جای اینکه صرفاً نقش یک ابزار پساندازی برای افراد داشته باشند، بتوانند در فرایند تولید و سرمایهگذاری و در پروژههایی که نیازمند منابع ارزی هستند، مشارکت کنند.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با این رویکرد، در وهله نخست برای انجام سرمایهگذاریها به جای ایجاد فشار بیشتر بر بازار ارز، از منابع ارزی موجود و دستنخورده استفاده میکنیم و در مرحله دوم، همین منابع را برای تقویت جریان تولید و سرمایهگذاری در کشور به کار میگیریم.
زمانیان گفت: تقویت جریان سرمایهگذاری به معنای افزایش تولید و افزایش تولید نیز به معنای ایجاد اشتغال بیشتر است و مجموعه این عوامل میتواند در نهایت به تقویت پول ملی منجر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ایجاد یک نهاد یا صندوق مبتنی بر داراییهای ارزی لزوماً به این معنا نیست که قرار است پول ملی تضعیف شود. چنین برداشتهایی ممکن است ناشی از آگاهی یا توجه ناکافی به اهمیت این سیاستگذاری باشد و نباید ایجاد یک صندوق ارزی را به معنای تلاش برای عبور از پول ملی یا تضعیف آن تلقی کرد.