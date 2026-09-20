رئیس رسانه ملی از قوه قضائیه برای احیای حقوق عامه در پرونده آپارات قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی در نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در پرونده آپارات رای بی‌سابقه‌ای در جهت حمایت از حقوق معنوی صادر کرد. 

رئیس رسانه ملی توضیح داد: ما توانستیم در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و با همکاری قابل تحسین بخش‌های مختلف قوه قضائیه، حکم قطعی برای بزرگترین پرونده حمایت از حقوق معنوی بگیریم. ۳۴۰۰ میلیارد تومان از حقوق عامه و بیت‌المال در پرونده آپارات احیاء شد. این پرونده بسیار مهمی بود؛ هم از جهت احقاق حقوق بیت‌المال و رسانه ملی و هم از جهت سابقه بی‌نظیر صدور حکم دستگاه قضایی در حوزه حمایت از حقوق معنوی که به‌نظرم حتی در مجامع بین‌المللی قابل استناد است.

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برچسب ها: حقوق عامه ، بیت المال ، آپارات ، رای دادگاه
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