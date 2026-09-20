باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حادثه آتشسوزی بامداد امروز بیست و نهم شهریورماه ۲۱غرفه فعال در نمایشگاه پاییزه مصلای شهریاسوج در اثر اتصالات تجهیزات برقی داخل غرفهها دچار خسارت شده است.
وی افزود: در این حادثه ۱۲غرفه ۱۰۰درصد،۲غرفه ۷۰درصد و هفت غرفه ۵۰درصد خسارت دیده است.
وی تاکید کرد: خسارت بقیه غرفههای مستقر در نمایشگاه پاییزه شهر یاسوج قابل توجه گزارش نشده است.
محمدب درباره میزان خسارت آتشسوزی نمایشگاه پاییزه شهر یاسوج تاکید کرد: میزان خسارت از سوی کارشناسان در حال برآورد است و پس از جمعبندی اطلاعرسانی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد درباره علت این آتشسوزی تصریح کرد: اتصال تجهیزات برقی داخل مصلای شهر یاسوج منجر به این حادثه شد.
وی توضیح داد: بررسیهای کارشناسان نشان میدهد شبکه برق مصلای شهر یاسوج سالم بوده است.
محمدی از تلاش نیروهای آتشنشانی، هلالاحمر، شرکت برق و دیگر امدادگران برای مهار آتشسوزی محل نمایشگاه شهر یاسوج قدردانی کرد.
وی عنوان کرد: استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ساعتهای نخست بروز این حادثه از نمایشگاه بازدید کردند تا پیگیریهای لازم انجام شود.
آتشسوزی بامداد امروز در ورودی مصلی شهر یاسوج و محل برپایی نمایشگاه پاییزه برای عرضه نوشت افزار بدون خسارت جانی مهار شد.
این حادثه ساعت یک بامداد (یکشنبه۲۹ شهریورماه) در قسمت ورودی مصلی یاسوج رخ داده که با واکنش به موقع امدادگران، مانع نفوذ آتش به قسمتهای داخلی ساختمان مصلی و غرفههای پوشاک شد.