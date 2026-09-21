باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-محمدجواد محمدی‌سعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در بخش خبر شبانگاهی سیمای استانی نور در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بیش از ۳۰۵ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید در مدارس استان تحصیل خواهند کرد؛ در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار کلاس درس در مدارس دولتی و غیردولتی استان فعال است.

مدیرکل آموزش و پرورش قم همچنین از آمادگی کامل ۱۸ هزار و ۱۰۰ معلم برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و تأکید کرد: تمامی نیروی انسانی مورد نیاز برای پوشش آموزشی مدارس استان ساماندهی شده است.

ممنوعیت دریافت وجه اجباری هنگام ثبت‌نام

وی در پاسخ به مهم‌ترین دغدغه خانواده‌ها درباره دریافت وجه هنگام ثبت‌نام، تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه اجباری از والدین هنگام ثبت‌نام ممنوع است و با مدیران متخلف در این زمینه برخورد جدی خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش قم از احداث مدارس جدید در مناطق قلعه کامکار و شیخ‌آباد خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف کاهش تراکم کلاس‌ها و بهبود فضای آموزشی در مناطق پرجمعیت استان اجرا می‌شود.

توزیع کتاب‌های درسی

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به فرآیند توزیع کتاب‌های درسی، اعلام کرد: توزیع کتاب‌های درسی مقاطع مختلف انجام شده و ارسال کتاب‌های شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نیز تکمیل شده است.