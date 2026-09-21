مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با تشریح جزئیات برنامه‌های آموزشی و زیرساختی استان، از احداث مدارس جدید در مناطق پر تراکم قلعه کامکار و شیخ‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-محمدجواد محمدی‌سعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم  در بخش خبر شبانگاهی سیمای استانی نور در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بیش از ۳۰۵ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید در مدارس استان تحصیل خواهند کرد؛ در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار کلاس درس در مدارس دولتی و غیردولتی استان فعال است.

مدیرکل آموزش و پرورش قم همچنین از آمادگی کامل ۱۸ هزار و ۱۰۰ معلم برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و تأکید کرد: تمامی نیروی انسانی مورد نیاز برای پوشش آموزشی مدارس استان ساماندهی شده است.

ممنوعیت دریافت وجه اجباری هنگام ثبت‌نام

وی در پاسخ به مهم‌ترین دغدغه خانواده‌ها درباره دریافت وجه هنگام ثبت‌نام، تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه اجباری از والدین هنگام ثبت‌نام ممنوع است و با مدیران متخلف در این زمینه برخورد جدی خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش قم از احداث مدارس جدید در مناطق قلعه کامکار و شیخ‌آباد خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف کاهش تراکم کلاس‌ها و بهبود فضای آموزشی در مناطق پرجمعیت استان اجرا می‌شود.

توزیع کتاب‌های درسی

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به فرآیند توزیع کتاب‌های درسی، اعلام کرد: توزیع کتاب‌های درسی مقاطع مختلف انجام شده و ارسال کتاب‌های شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نیز تکمیل شده است.

 

برچسب ها: اخبار دانش آموزی ، سال تحصیلی جدید
خبرهای مرتبط
مدیرکل آموزش و پرورش قم:
مهرماه امسال هیچ کلاسی درسی در قم بدون معلم نخواهد بود
هشدار درباره تراکم دانش‌آموزی؛ مانع جدی اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی در قم
گلایه والدین از اخذ وجه هنگام ثبت‌نام دانش آموزان در روستای جنداب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیت‌الله شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست
خشم مقدس قمی‌ها همچنان شعله ور است+فیلم
تعطیلی دروس حوزه علمیه قم در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی
آخرین اخبار
تعطیلی دروس حوزه علمیه قم در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی
خشم مقدس قمی‌ها همچنان شعله ور است+فیلم
آیت‌الله شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست
پیچیدن شمیم دل انگیز عطر فاطمی در منزل شهید شیشه‌گران +فیلم
گلایه والدین از اخذ وجه هنگام ثبت‌نام دانش آموزان در روستای جنداب
دورکاری ادارات استان قم در روزهای پنجشنبه‌
جبران خسارت جنگی ۷۶ واحد تجاری خرد در قم/ بازگشت سریع کسب‌وکارها به چرخه اقتصاد
پیگیری تعطیلی قم در سالروز وفات شهادت گونه حضرت معصومه(س) به کجا رسید؟
عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت‌الله شبیری‌زنجانی