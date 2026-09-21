باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- مردم ولایتمدار قم در تداوم حرکت مردمی خود،در دویست و چهارمین شب از اجتماعات شبانه، بار دیگر بیعت خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید کردند .

تجمعات انقلابی که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده، همچنان با حضور اقشار مختلف مردم از جمله خانواده‌ها، جوانان، زنان و کودکان در نقاط مختلف شهر قم ادامه دارد و به صحنه‌ای برای اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح تبدیل شده است .

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا و رهبر معظم انقلاب، بر حفظ وحدت، ایستادگی در برابر دشمنان و پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید می‌کنند .

تداوم این حضور مردمی، قم را هر شب شاهد صحنه‌هایی از همدلی و همراهی شهروندانی کرده است که بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از استقلال و امنیت کشور تأکید دارند .

مردم قم با حضور مستمر در این اجتماعات، نشان داده‌اند که تا پای جان برای ایران و نظام اسلامی در سنگر خیابان ایستاده‌اند .

در ادامه گوشه ای از حضور پرشور مردم قم در تجمع جنب امام‌زاده سیدعلی عليه‌السلام در شب‌های بیعت با ولایت را ببینید.