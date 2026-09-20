باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر قلعه نویی با جدایی آندرانیک تیموریان و قربانعلی پور مربی بدنساز تیم ملی که در جام جهانی روی نیمکت حضور داشتند، نام ۲ مربی را برای حضور در تیم ملی فوتبال کشورمان به فدراسیون فوتبال ارائه کرد.

پپه لوسادا مربی بدنساز پیشین پرسپولیس که ۲ دوره در این تیم حضور داشت، حالا به عنوان مربی بدنساز در کادر فنی تیم ملی حضور خواهد داشت. لوسادای اسپانیایی از دانشگاه اروپایی مادرید در رشته تناسب اندام و توانبخشی ورزشی فارغ التحصیل شده و دارای گواهینامه «پیشرفته» کمک مربی یوفا است.

همچنین مهرداد خانبان نیز که سابقه حضور در پرسپولیس و تراکتور را دارد در فهرست قلعه نویی قرار گرفته تا به تیم ملی فوتبال کمک کند.

ظاهرا قرار است هر ۲ مربی در تاشکند به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه شوند.