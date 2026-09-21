باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سریال «دیار مادری» تولید مرکز معاونت استان‌ها داستان زندگی خانواده‌ای را در بستر فضای بومی استان قزوین روایت می‌کند؛ خانواده‌ای که با تغییر شرایط، وارد مسیری تازه می‌شود و برای ادامه زندگی با چالش‌ها و مسائل مختلفی روبه‌رو خواهد شد.

حسین تبریزی، کارگردان سریال «دیار مادری» در پاسخ به این سوال که تولید سریال‌های استانی چه سختی‌هایی به همراه دارد و سطح توقعات هر استان از سازنده اثر چیست؟ گفت: پاسخ به این سوال به حوزه سیاست‌گذاری مدیران بر می‌گردد و آنها باید به این سوال پاسخ دهند. به هر حال، تولید در استان‌ها با مرکز متفاوت است. وقتی سریالی در اقلیم‌های مختلف و با نگاه‌های بومی ساخته می‌شود، طبیعتاً مخاطب نیز با فرهنگ و سنت آن استان آشنا می‌شود. این عوامل جذابیت ایجاد می‌کند.

تبریزی با انتقاد از نگاه‌های سطحی به تولیدات آثار استانی که منجر به لطمه دیدن چنین آثاری می‌شود، افزود: اگر از لحاظ ساخت و هزینه‌کرد به آثار استانی نگاه کنیم می‌بینیم نگاه سبک‌تری به آنها می‌شود. شاید بخاطر همین بعضی کار‌های استانی لطمه می‌بینند. در صورتی که جزء مدیریت بودجه تفاوتی بین کار‌های استانی و مرکز وجود ندارد. یعنی آن بودجه حداقلی که برای استان‌ها در نظر گرفته می‌شود، فیلمساز را مجبور به رعایت حداقل‌ها می‌کند.

کارگردان سریال «دیار مادری» با اشاره به نگاه مدیران سازمان برای استفاده از تولیدات و ظرفیت‌های استانی بیان کرد: الحمدالله مدیران سازمان برنامه‌ای دارند و نگاهشان به سریال‌های استانی بهتر شده است. در واقع، مدیران درصددند مخاطب را از تمرکز به مرکز دور کنند، تا سریال‌های آپارتمانی و کار‌های شهری مقابل چشم مخاطب نباشد. برعکس بیشتر به ایران و ظرفیت‌های دیدنی و بومی فرهنگی خودمان پرداخته شود. فکر می‌کنم با این نگاه اتفاقات بهتری رخ خواهد داد.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه مدیریت بودجه و ثابت نگه داشتن نرخ‌های تولید را در استفاده از ظرفیت‌های استان موثر می‌دانید؟ به قولِ مدیرکل سیمای استان‌ها، اگر سقف بودجه ثابت نگه داشته شود، تیم تولید مجبور می‌شود از ظرفیت‌های استان یعنی بازیگر و امکانات استان استفاده کند، توضیح داد: البته بودجه بر روی کیفیت و سایر عوامل تولید اثرگذار است. بالاخره باید برای پخش یک سریال از قاب تلویزیون احترام به مخاطب گذاشت و بهترین کیفیت را در نظر گرفت. این احترام به مخاطب می‌تواند در مدیریت بودجه، انتخاب عوامل صحیح و... موثر باشد.

تبریزی با تاکید بر اینکه نباید کیفیت سریال‌ها به دلیل استانی بودنشان پایین بیاید و در انتخاب عوامل بازیگر، عوامل فنی، بودجه و... تاثیر بگذارد، تصریح کرد: باید بتوانیم آثار را با کیفیت مناسب ارائه دهیم. حال گاهی بودجه در کیفیت اثر تاثیر می‌گذارد، گاهی هم می‌توان با حداقل‌ها به کیفیت مطلوب رسید.

این کارگردان درباره استفاده از سلبریتی‌ها در تولیدات استانی گفت: تمام سلبریتی‌های ما رگ و ریشه‌ای در قومیت‌ها و شهر‌های مختلف دارند. از آنجایی که بناست کار ما فراگیر باشد و برای مخاطب سراسری تلویزیون ساخته شود، مخاطب می‌خواهد حداقل چند چهره آشنا ببیند، که با آنها خاطره دارد. ما باید از این چهره‌ها استفاده می‌کردیم. در کنار چهره‌ها از بازیگران بومی و نوپا استفاده کردیم، تا بتوانند به سرمایه اصلی در کار‌های نمایشی تبدیل شوند.

وی درباره حضور خانم زیبا بروفه به دنیای بازیگری و قاب تلویزیون پس از سال‌ها دوری از فعالیت توضیح داد: خانم بروفه حدود هفت، هشت سالی از بازیگری دور بود که دلیل اصلی‌اش ایفای نقش مادری و نگه‌داری از فرزندشان بود. ایشان ترجیح داده بود تا مقطعی بازی نکند. خانم بروفه در ابتدا تمایل به همکاری نداشت، اما با توجه به تجربه‌های قبلی نقش را پذیرفت و در «دیار مادری» ایفای نقش کرد.

تبریزی دلیل انتخاب موضوع داستان با عنوان مهاجرت معکوس و بازگشت به روستا را متن فیلمنامه دانست و ایده فیلمنامه را به تصویر کشیدن جذابیت‌های یک زندگی ساده روستانی عنوان کرد. او مبنای فیلمنامه را انعکاس تقابل دو زندگی شهر و روستا عنوان کرد، تا مخاطب با دیدن این دو زندگی دست به انتخاب بزند.

کارگردان سریال «دیار مادری» در پاسخ به برخی انتقاد‌ها مبنی بر اینکه هنوز سریال راهش را پیدا نکرده، معتقد است برای اینکه یک مسیری را برای مخاطب مشخص و شخصیت‌پردازی کنیم، باید زمانی طی شود. به گفته او، «دیار مادری» یک سریال است و یک فیلم ۹۰ دقیقه نیست. اکنون داستان راه افتاده است و مشخص است داستان ما درباره یک خانواده است. بنای ما ساخت یک فیلم اکشن نیست، بلکه بناست یک سریال با محوریت خانواده بسازیم.