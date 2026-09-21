باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ومرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست.

در این اطلاعیه آمده است: عمر با برکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالیقدر، مشحون از ژرف اندیشی و مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر معارف اسلام و پاسداشت از کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.

اطلاعیه افزوده است: ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز به پیشگاه مقدس صاحب الأمر حضرت بقیة الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف،و حوزه های مبارکه علمیه و مردم شریف ایران و علاقه‌مندان مرجعیت در همه نقاط جهان، به اطلاع می‌رساند مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، متعاقبا اعلام خواهد گردید.