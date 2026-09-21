دفتر آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و مرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ومرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست.

در این اطلاعیه آمده است: عمر با برکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالیقدر، مشحون از ژرف اندیشی و مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر معارف اسلام و پاسداشت از کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.

اطلاعیه افزوده است: ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز به پیشگاه مقدس صاحب الأمر حضرت بقیة الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف،و حوزه های مبارکه علمیه و مردم شریف ایران و علاقه‌مندان مرجعیت در همه نقاط جهان، به اطلاع می‌رساند مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، متعاقبا اعلام خواهد گردید.

برچسب ها: آیت الله شبیری زنجانی ، مرجع تقلید
خبرهای مرتبط
آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان بستری شد
دیدار معاون اول رئیس جمهور با مراجع تقلید
عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت‌الله شبیری‌زنجانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیچیدن شمیم دل انگیز عطر فاطمی در منزل شهید شیشه‌گران +فیلم
جبران خسارت جنگی ۷۶ واحد تجاری خرد در قم/ بازگشت سریع کسب‌وکارها به چرخه اقتصاد
دورکاری ادارات استان قم در روزهای پنجشنبه‌
گلایه والدین از اخذ وجه هنگام ثبت‌نام دانش آموزان در روستای جنداب
آیت‌الله شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست
آخرین اخبار
آیت‌الله شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست
پیچیدن شمیم دل انگیز عطر فاطمی در منزل شهید شیشه‌گران +فیلم
گلایه والدین از اخذ وجه هنگام ثبت‌نام دانش آموزان در روستای جنداب
دورکاری ادارات استان قم در روزهای پنجشنبه‌
جبران خسارت جنگی ۷۶ واحد تجاری خرد در قم/ بازگشت سریع کسب‌وکارها به چرخه اقتصاد
پیگیری تعطیلی قم در سالروز وفات شهادت گونه حضرت معصومه(س) به کجا رسید؟
عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت‌الله شبیری‌زنجانی
قطعی ۱۲ ساعته گاز فردا دوشنبه در بلوار بسیج قم
تخصیص بیش از ۳۳ همت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی قم