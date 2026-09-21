شاعر معاصر کشورمان از چگونگی ساخت قطعه «در ستایش مردم» با آهنگسازی استاد علیقلی سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - میلاد عرفان‌پور، نویسنده و شاعر درباره قطعه موسیقایی «در ستایش مردم» و نقش هنر در روایت مقاومت مردم ایران گفت: در روز اول جنگ شعری برای مردم نوشتم. دغدغه آن روز‌های بنده این بود که ما از مردم کم گفتیم و کم سرودیم و این مردم شکوهمند را کم ستایش کردیم. 

عرفان‌پور ادامه داد: وقتی صدای جنگ در ۹ اسفند بلند شد، این غزل نوشته شد. البته آن روز هنوز خبرِ تلخِ شهادتِ آقایمان را نداشتیم و این غزل صرفاً حرف دل بنده بود، که تقدیم شد. چند روز بعد که مهمان محمدرضا علیقلی، استاد موسیقی ایران بودم، که از اوایل انقلاب تاکنون کنار مردم ایستادند و موسیقی ایشان نه‌تنها در ایران بلکه در جهان شناخته شده است، این شعر را در محضرشان خواندم و خودشان شخصاً بدون هیچ سفارشی خواستند روی این اثر کار کنند. 

این شاعر افزود: شاید حدود یکی دو ماه روی این قطعه کار کردند و اخیراً به سرانجام رسید. تصویر این قطعه هم عزیزِ خوش ذوقی با یکی دو ماه طمانینه تولید کرد و قطعه «در ستایش مردم» با موسیقی فاخر استاد علیقلی تولید شد. این غزل اینگونه آغاز می‌شود: مردمِ عشق و شهادت! مردمِ صبح و تبسم!

مردمِ اهواز و شیراز و اراک و زابل و قم!

مردمِ تهران و کاشان و سنندج، رشت و میناب

با شما قلب خلیج فارس، آرام از تلاطم

مردمانی که نشان از قدرت «الله» دارید

بی هراس از قدرت فرعون‌های دسته‌چندم [...]. ان‌شاء‌الله مردم این تحفه ناقابل ما را بپذیرند.

برچسب ها: مردم ، اجتماعات ، ایستادگی ، جنگ تحمیلی
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