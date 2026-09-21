‎هومر عباسی با صعود به فینال ۵۰ متر کرال پشت بازی‌های آسیایی ناگویا، پس از ۱۶ سال بار دیگر شنای ایران را در یک فینال انفرادی صاحب نماینده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز رقابت‌های شنا بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، هومر عباسی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر کرال پشت مردان به آب زد و با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه، ضمن شکست رکورد ملی به فینال این ماده راه یافت.

‎هومر عباسی در گروه نخست مقدماتی در خط ۶ مسابقه داد و در این گروه دوم شد. زمان ورودی او برای این رقابت نیز ۲۵.۵۱ ثانیه ثبت شده بود، بنابراین هومر عباسی بار دیگر رکورد ملی این ماده را به نام خودش به ثبت رساند.

‎با صعود عباسی به فینال، نام یک شناگر ایرانی پس از ۱۶ سال بار دیگر در فینال انفرادی بازی‌های آسیایی قرار گرفت. پیش از این، محمد علیرضایی در بازی‌های آسیایی گوانگژو ۲۰۱۰ به فینال مواد انفرادی راه یافته بود.

‎اکنون هومر عباسی در فینال ۵۰ متر کرال پشت، در ادامه رقابت‌های شنا در مرکز آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) حوالی ساعت ۱۷ به مصاف فینالیست‌های این ماده خواهد رفت.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، شنا ، کرال پشت
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