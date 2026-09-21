شناگر کشورمان در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا با ثبت زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به کار خود در این ماده پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامیار عبدلی سریع‌ترین شناگر ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا به رقابت پرداخت و با ثبت زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به کار خود در این ماده پایان داد.

سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی ۵۰ متر آزاد، در دسته پنجم و خط ششم به آب زد و این ماده را با زمان ۲۲.۴۴ ثانیه به پایان رساند.

با این نتیجه، رقابت سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا عملکرد خوبی داشت و مرحله مقدماتی را در شرایطی به پایان رساند که فقط سه صدم ثانیه با رکورد خود، فاصله داشت.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، شنا ، شنا آزاد
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