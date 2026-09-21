باشگاه خبرنگاران جوان - سامیار عبدلی سریع‌ترین شناگر ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا به رقابت پرداخت و با ثبت زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به کار خود در این ماده پایان داد.

سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی ۵۰ متر آزاد، در دسته پنجم و خط ششم به آب زد و این ماده را با زمان ۲۲.۴۴ ثانیه به پایان رساند.

با این نتیجه، رقابت سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا عملکرد خوبی داشت و مرحله مقدماتی را در شرایطی به پایان رساند که فقط سه صدم ثانیه با رکورد خود، فاصله داشت.