تیم‌های ملی شطرنج مردان و زنان ایران در دور پنجم چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند، برابر تیم‌های لیتوانی و ایرلند به پیروزی رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند در دور پنجم تیم ملی مردان ایران در این دور با نتیجه ۳ بر یک از سد لیتوانی گذشت و با کسب این پیروزی، تا رده ششم جدول رده‌بندی صعود کرد.

محمدامین طباطبایی و آرش داغلی در دیدار‌های خود برابر حریفان لیتوانی به تساوی رسیدند و بردیا دانشور و مهدی غلامی موفق شدند حریفان خود را شکست دهند تا ملی‌پوشان ایران در مجموع به برتری ۳ بر یک دست یابند.

تیم ملی زنان ایران نیز در دور پنجم مقابل ایرلند قرار گرفت و با نتیجه ۳.۵ بر ۰.۵ به پیروزی رسید.

در این دیدار، مبینا علی‌نسب، ملیکا محمدی و آنوشا مهدیان برابر حریفان خود به برتری رسیدند و میترا اصغرزاده به تساوی دست یافت تا تیم زنان ایران نیز یک پیروزی قاطع دیگر را در این رقابت‌ها به ثبت برساند.

برچسب ها: شطرنج ، المپیاد شطرنج جهان
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