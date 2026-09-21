امیر مطاعی به فینال ۱۰۰ متر قورباغه بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مطاعی، رکورددار ملی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه ایران، با حضور در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، به فینال این ماده راه یافت.

امیر مطاعی در دسته سوم و خط هفتم به آب زد و با ثبت زمان ۱ دقیقه و ۶۶ صدم ثانیه در جایگاه هشتم مرحله مقدماتی قرار گرفت و جواز حضور در فینال را به دست آورد.

مطاعی با این زمان، رکورد ملی پیشین این ماده را که با زمان ۱:۰۲.۱۲ در اختیار خودش بود، بهبود بخشید.

در دومین روز از مسابقات شنا، هومر عباسی و امیر مطاعی با صعود به فینال، شنای ایران را پس از ۱۶ سال بار دیگر در جمع فینالیست‌های بازی‌های آسیایی قرار دادند.

فینال ۱۰۰ متر قورباغه مردان در ادامه رقابت‌های شنای بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار خواهد شد.

برچسب ها: شنا ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی های آسیایی ناگویا؛
‎عباسی پس از ۱۶ سال شنای ایران را به فینال رساند
چهارمی ابراهیمی در کاپ آسیایی ترای‌اتلون جوانان
بازی های آسیایی ناگویا؛
قاسمی و عباسی از صعود به فینال بازماندند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی از ۲ مربی جدید تیم ملی فوتبال
یوونتوس ۲ - ۰ آتالانتا/ بانوی پیر در خانه برد + فیلم
فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد/ شیاطین سرخ از شکست گریختند + فیلم
طلای حیاتی در مسابقات بدمینتون سنگال با غلبه بر نماینده هند
اتلتیکو مادرید۲ - ۱رئال مادرید/ باخت کهکشانی‌ها در دربی مادرید+فیلم
برگزاری مراسم بدرقه ملی پوش موج سواری اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا
بورنموث ۰ - ۱ لیورپول/ شاگردان ایرائولا به رده ششم رسیدند + فیلم
منچسترسیتی ۵ - ۳ ساندرلند/ جایگاه سیتیزن‌ها در صدرجدول مستحکم‌تر شد + فیلم
عبور کاروان ایران از حواشی آیچی - ناگویا
زهرا کیانی چهارم شد 
آخرین اخبار
امیر مطاعی به فینال ۱۰۰ متر قورباغه رسید
پیروزی تیم‌های مردان و زنان شطرنج ایران برابر لیتوانی و ایرلند در دور پنجم المپیاد جهانی
پایان رقابت سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد
پایان کار الفتی و حمیدی در مقدماتی پرش خرک و بارفیکس
‎عباسی پس از ۱۶ سال شنای ایران را به فینال رساند
زهرا کیانی چهارم شد 
رونمایی از ۲ مربی جدید تیم ملی فوتبال
طلای حیاتی در مسابقات بدمینتون سنگال با غلبه بر نماینده هند
یوونتوس ۲ - ۰ آتالانتا/ بانوی پیر در خانه برد + فیلم
فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد/ شیاطین سرخ از شکست گریختند + فیلم
اتلتیکو مادرید۲ - ۱رئال مادرید/ باخت کهکشانی‌ها در دربی مادرید+فیلم
عبور کاروان ایران از حواشی آیچی - ناگویا
برگزاری مراسم بدرقه ملی پوش موج سواری اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا
منچسترسیتی ۵ - ۳ ساندرلند/ جایگاه سیتیزن‌ها در صدرجدول مستحکم‌تر شد + فیلم
بورنموث ۰ - ۱ لیورپول/ شاگردان ایرائولا به رده ششم رسیدند + فیلم
علیپور: هدف نهایی ما ارتقای بسکتبال در جامعه است + فیلم
استقلال و نیاز‌های فنی؛ کدام نقاط ترکیب هنوز جای تقویت دارد؟
۸ بازی در یک ماه؛ استقلال در آستانه ماراتن نفس‌گیر لیگ و آسیا
استقلال از حالا برای حفظ ستاره‌ها اقدام کند/ آسانی در صدر فهرست تمدیدی‌ها؟
رحمانی با نایب قهرمانی تور جهانی تنیس به ناگویا رفت
رکوردگیری جوانان پارادوومیدانی برای حضور در ژیمنازیاد برزیل
جرایم سنواتی فدراسیون‌ها شامل بخشودگی خواهد شد
سعید دقیقی سرمربی نساجی شد
صدیقی رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشو آسیا شد
اولین مدال کاروان ایران در سبد بسکتبال نشست
هر سه مبارز ایران درMMA از دور رقابت‌ها حذف شدند
حسین عبدی: چین علاقمند به تساوی مقابل ایران بود/ می‌توانستیم به گل برسیم
داوری: باید بسکتبال ایران را به شرایط بهتری برگردانیم+فیلم
سرمربی والیبال ساحلی ایران: برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال در ناگویا می‌جنگیم
سحر نجفی: امیدواریم به عنوان تیم اول گروه صعود کنیم