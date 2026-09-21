کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امیرعباس باقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره روند نزولی دو روز اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه طی دو روز گذشته شاهد روندی کاهشی در هر دو شاخص مهم بازار بوده است، اما به نظر می‌رسد این افت را می‌توان در چارچوب یک اصلاح کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارزیابی کرد.

او افزود: بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر نسبت به رشد تورم و افزایش نرخ ارز، به‌ویژه در یک ماه گذشته، واکنش مناسبی نشان داده است، اما همچنان سایه تحولات ژئوپلیتیکی بر معاملات بازار وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با وجود اصلاح اخیر، ارزش معاملات در سطح مناسبی قرار دارد و همچنان شاهد دست‌به‌دست شدن سهام در بازار هستیم. به نظر می‌رسد بازار در حال طی کردن روند طبیعی خود است و این اصلاح را نمی‌توان لزوماً به معنای آغاز یک روند نزولی بلندمدت تلقی کرد.

او تصریح کرد: از منظر تکنیکال، همچنان روند کلی بازار را صعودی می‌بینم و به نظر می‌رسد اصلاح فعلی بیشتر ماهیتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت داشته باشد. با توجه به شرایط موجود، این احتمال وجود دارد که بازار طی روز‌های آینده مجدداً به روند صعودی خود بازگردد.

باقری درباره توصیه به سهامداران در شرایط فعلی نیز اظهار کرد: سرمایه‌گذاران بهتر است، ترکیب پرتفوی خود را تا حدی محافظه‌کارانه‌تر کنند و مدیریت ریسک بیشتری داشته باشند، اما در مجموع نگاه من به آینده بازار سرمایه مثبت است و معتقدم بازار همچنان ظرفیت رشد دارد.

او در ادامه با اشاره به ارزش‌گذاری بازار سرمایه گفت: بازار همچنان از منظر ارزش‌گذاری در محدوده‌های قابل‌قبولی قرار دارد. ارزش کل بازار مجدداً به محدوده کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار بازگشته و اگرچه نمی‌توان گفت بازار در شرایطی قرار دارد که تمام سهام آن به‌شدت ارزان هستند، اما همچنان نمی‌توان بازار را گران یا بیش‌ارزش‌گذاری‌شده دانست.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از نمادها، حتی برخی از سهام شاخص‌ساز، هنوز به سطوحی که متناسب با رشد متغیر‌های بنیادی و تغییرات نرخ ارز انتظار می‌رود، نرسیده‌اند.

باقری در پایان تأکید کرد: دیدگاه من نسبت به آینده بازار سرمایه همچنان مثبت است و با توجه به شرایط موجود، معتقدم شاخص‌های بازار می‌توانند در ادامه مسیر قله‌های جدیدی را فتح کنند.

*گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمی‌شود.*