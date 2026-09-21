باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سؤال که آیا با برداشتهای غیرمجاز آب از جمله متخلف در زمینه چاههای غیرمجاز برخورد خواهد شد؟ گفت: در کمیسیون زیربنایی دولت مجموعهای از احکام به تصویب رسیده که بخشی از آنها باید در هیئت دولت تصویب شود و بخشی نیز به دلیل ماهیت و جایگاه قانونی، نیازمند بررسی و تصویب در مجلس یا سایر مراجع ذیصلاح از جمله سران قواست.
او افزود: در حال حاضر کمیسیون حقوقی دولت در حال بررسی این موضوع است که هر یک از این احکام با توجه به جایگاه قانونی، در کدام مرجع باید بررسی و تصویب شود.
بزرگزاده تأکید کرد: ما راهی جزء این نداریم که رفتارهای ضد محیطزیستی را برای افرادی که در این مسیر حرکت میکنند، هزینهزا کنیم.
سخنگوی صنعت آب کشور ادامه داد: نمیتوانیم در شرایطی که کشور با کمآبی مواجه است و اقلیم آن خشک و فراخشک است، بیمحابا بر طبل مصرف اضافی بکوبیم و همهچیز را آزاد اعلام کنیم.
او هشدار داد: ادامه این روند به معنای تشدید فرونشست دشتها و افزایش مستمر دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی است و این موضوع میتواند به یک تهدید تمدنی تبدیل شود بر همین اساس، قطعاً در مسیر مدیریت مصرف و جلوگیری از رفتارهای آسیبزا در حوزه آب حرکت خواهیم کرد.