باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بازار مسکن از دوران کرونا با رکود مواجه بوده و شرایط تنظیم قرارداد برای مشاوران املاک نیز به همین دلیل دشوار شده است.
وی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۵ شرایط بازار تا حدودی رو به بهبود بود، چراکه بازار در حال ارزیابی خود نسبت به سال گذشته بود و اعتماد نسبی نیز در جامعه در حال شکلگیری بود، اما با توجه به جنگهایی که به کشور تحمیل شد، شرایط مجدداً به سمت رکود رفت و سطح تنظیم قراردادها کاهش یافت.
گودرزی با بیان اینکه اتحادیه مشاوران املاک دسترسی کاملی به سامانههای مربوط به معاملات ندارد، گفت: در حال حاضر امکان بررسی دقیق میزان تراکم قراردادها در مناطق مختلف و همچنین اینکه قیمتها در معاملات واقعی با چه ارقامی تنظیم شدهاند، برای ما وجود ندارد، اما گزارشهای میدانی نشان میدهد سطح قراردادها بسیار پایین است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بارها اعلام کردهایم که تصور ما این است که در نیمه دوم سال نیز، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، با توجه به افزایش قیمتها در حوزه اقتصاد مسکن، شاهد تغییر آنچنانی در بازار نخواهیم بود.
وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز اظهار کرد: خوشبختانه شرایط حساس مربوط به بازار اجاره را پشت سر گذاشتهایم و با توجه به اینکه امروز ۱۵ شهریور ماه است، میتوان گفت بخش عمدهای از مستأجران با توجه به مقررات تعیینشده، قراردادهای خود را تنظیم کرده و در واحدهای مسکونی مستقر شدهاند.
گودرزی افزود: بر اساس گزارشهای میدانی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد، سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها نسبت به سال گذشته رعایت شده است و خوشبختانه مستأجران نیز توانستهاند در شرایط موجود قراردادهای خود را تمدید یا واحد مسکونی جدیدی را اجاره کنند.
وی درباره نحوه نظارت بر رعایت سقف اجارهبها گفت: در شرایط جدید، بسیاری از مالکان در سال جاری با توجه به وضعیت حساس کشور، نوعی همبستگی و همراهی با مستأجران داشتند و خوشبختانه موارد زیادی از رعایت سقف تعیینشده در قراردادها مشاهده شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: گزارشهای میدانی ما نشان میدهد بسیاری از قراردادها بهصورت خودکار تمدید شده و مشاوران املاک نیز در مواردی که قرارداد جدید تنظیم شده، مقررات مربوطه را رعایت کردهاند.
گودرزی تصریح کرد: البته نمیتوان بهصورت مطلق اعلام کرد که در هیچ موردی تخلفی صورت نگرفته است، اما قانون در این زمینه شرایط مشخصی را برای مستأجران در نظر گرفته است. بر اساس مقررات مربوط به اجاره مسکن، مستأجر حتی پس از گذشت پنج سال از زمان تنظیم قرارداد نیز میتواند در صورت وجود ادعا یا تخلف، موضوع را از طریق مراجع قضایی یا تعزیرات پیگیری و شکایت خود را مطرح کند.
وی تأکید کرد: با این حال، بعید میدانم موارد قابل توجهی در این زمینه ایجاد شود، چراکه تلاش شده و خود جامعه نیز همکاری کرده است تا مقررات مربوط به سقف افزایش اجارهبها رعایت شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به پرسشی درباره چشمانداز بازار مسکن در نیمه دوم سال و اینکه آیا مردم دارای سرمایه باید به سمت خرید ملک یا زمین حرکت کنند، اظهار کرد: در شرایط فعلی نمیتوان توصیه مشخصی برای ورود مردم به بازار مسکن یا خرید ملک و زمین ارائه کرد و باید شرایط اقتصادی و تحولات بازار را در نظر گرفت.
وی افزود: در حال حاضر برخی کارشناسان از احتمال افزایش قیمت مسکن صحبت میکنند، اما وضعیت بازار معاملات نشان میدهد که در کنار افزایش قیمتها، سطح قراردادها همچنان پایین است و در صورت نبود اتفاق خاص، انتظار تغییر محسوسی در روند معاملات نیمه دوم سال نداریم.