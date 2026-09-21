باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسن خان محمدی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی از تساوی تیم ملی امید ایران برابر تیم ملی چین در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: به هر حال هر ۲ تیم خوب بازی کردند و موقعیتهای خوب گلزنی داشتند. البته اگر تیم ملی امید ایران برنده میشد خیالش برای صعود راحتتر میشد، اما باز هم صدر جدول است و شرایط خوبی دارد و فوتبال خوبی ارائه کرد.
خان محمدی درباره اینکه حسین عبدی بیان کرده که تیم ملی چین به دنبال مساوی در این بازی بود، اظهار کرد: بله حرفش درست است. شما اگر نگاه کنید تیم چین مخصوصا دقایق پایانی داشت محتاطانه بازی میکرد و نیم نگاهی هم به ضد حملات داشت. البته خطوط تیم چین نزدیک به هم بازی نمیکردند و فاصله دار بازی میکردند تا بتوانند فرصت ایجاد کنند و ایران را شکست بدهند، اما به نظرم ملی پوشان کشورمان بهتر از چینیها بازی کردند.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه عملکرد بازیکنان تیم ملی امید را چطور ارزیابی میکند، گفت: اکثر بازیکنان امید در لیگ برتر خوب کار میکنند و در بازیهای آسیایی هم ملی پوشان تا الان عملکرد خوبی در فاز دفاع و حمله داشتند. آنها تجربه لازم را دارند و بدون استرس برابر تیم چین بازی کردند و این مسئله مهمی است. براین اساس من فکر میکنم اگر ایران این بازی را برنده میشد، شرایط خوبی در ادامه بازیها داشت.
او درباره اینکه به نظرش ایران میتواند قهرمان بازیهای آسیایی ناگویا شود، بیان کرد: به نظرم تیم امید ایران کار سختی برای قهرمانی در آسیا دارد. من ۲ بازی ژاپن و کره جنوبی با حریفانشان را دیدم و آنها تیم خوبی را برای این مسابقات آماده کردهاند. ما در فوتبال پایهها یک مقدار اشکالات داریم. البته تیم ملی امید ما خوب است، اما سایر کشورها از لحاظ ساختاری و شکل فوتبالی نسبت به ما شرایط بهتری دارند و این مسئله باعث شده که ما به خصوص در پایهها از تیمهای آسیایی عقب باشیم.
خان محمدی درباره اینکه فوتبال پایه ایران چه اشکالاتی دارد، اظهار کرد: تا زمانی که ساختارمان و شرایط فوتبالمان در پایهها درست نشود، ما نمیتوانیم به آنچه میخواهیم برسیم. این موضوع منوط به یک برنامه ریزی جامع و خوب است. به هر حال برنامه ۲۰ ساله باید داشته باشیم تا موفق شویم، اما ما چشم اندازی برای فوتبال پایه نداریم. تیمهای ردههای سنی فوتبال ما هر اتفاقی برایشان بیفتد، مسیرشان را ادامه نمیدهند و تعطیل میشوند و یکی، ۲ ماه قبل از مسابقات پیش رو کارشان را شروع میکنند که این کار درستی نیست. مثلا تیم ملی امید چند ماه قبل از رقابتهای خود تشکیل میشود و به مسابقات میرود. متاسفانه ما هیچ برنامهای برای فوتبال پایه نداریم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه بازی بعدی تیم ملی امید برابر تیم امید کره شمالی است، گفت: تیم کره شمالی هم یک باخت و یک مساوی دارد. البته ایران با یک مساوی هم از گروهش صعود میکند، اما به نظرم ملی پوشان ما به راحتی میتوانند کره شمالی را شکست بدهند.
او درباره اینکه لیست تیم ملی فوتبال بزرگسالان برای ۲ بازی دوستانه در فیفا دی را چطور ارزیابی میکند، گفت: به هر حال تشخیص سرمربی تیم ملی هست و ما به این انتخاب احترام میگذاریم. البته باید به جوانها بیشتر میدان بدهند، چون آینده برای جوانان است. ما تاکنون در جام ملتهای آسیا بالاتر از نیمه نهایی نرفتیم و اوت شدیم و به فینال آسیا نرسیدیم؛ بنابراین به نظرم نگاهمان در جام ملتهای آسیا این باشد که به جوانان بازی بدهیم تا آنها را برای جام جهانی بعدی آماده کنیم.
خان محمدی درباره اینکه بازی دوستانه با تیمهای روسیه و ازبکستان میتواند محک خوبی برای ملی پوشان ایران باشد، عنوان کرد: به نظرم هم روسیه و هم ازبکستان تیمهای خوبی هستند. من فکر میکنم بازیهای دوستانه خوبی باید تدارک دیده شود تا ملی پوشان آماده مسابقات رسمی شوند. همچنین جام ملتهای آسیا شیوه خاص خود را دارد و بازیکنان باید طوری بازی کنند که بتوانند به فینال برسند. ما همیشه تا مراحلی در جام ملتهای آسیا خوب بالا رفتیم، اما از آنجا به بعد ضعیف عمل کردیم. ان شا الله این دوره بهتر بازی کنیم و قهرمان آسیا شویم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه در لیست تیم ملی فوتبال همچنان بازیکنانی مثل خلیل زاده، حاج صفی و چند بازیکن مسن دیگر دیده میشوند، گفت: به نظرم آمادهترینها باید به تیم ملی فوتبال دعوت شوند. ما باید واژه جوانان را استفاده نکنیم و کلمه آمادهترینها را به کار ببریم. تیم ملی فوتبال جای بازیکنان آماده است. بازیکنی هست که ۳۵ سالش است، اما واقعا آماده است باید در تیم ملی فوتبال یازی کند. ما از این انتقاد داریم که چند بازیکن ۳۰ الی ۳۵ ساله ما در جام جهانی اصلا آماده نبودند و آنها نباید دیگر به تیم ملی دعوت شوند. البته بازیکن ۲۵ ساله هم در جام جهانی داشتیم که به زمین مسابقه آمد، اما اصلا آماده نبود. اصلا نباید اسم جوانان را بیاوریم و باید بگوییم که بازیکنان آماده به جام ملتهای آسیا بروند.
او ادامه داد: رامین رضاییان در جام جهانی خوب بازی کرد و او بدنش مثل یک بازیکن جوان و حرکاتش مثل یک باتجربه بود و توانست در تیم ملی جواب بدهد و کارایی خوبی هم در جام جهانی داشت. به نظرم بازیکن جوان هم در جام جهانی بازی کرده است، اما نتوانسته مثل رامین رضاییان خوب بازی کند. ما باید بگوییم که آمادهترینها و بهترینها به تیم ملی فوتبال بیایند تا آینده خوبی داشته باشیم. من فکر میکنم یکسری از بازیکنان نباید در تیم ملی فوتبال باشند و برخی دیگر از بازیکنان که آماده هستند به تیم ملی بیایند. به نظرم دیگر نباید بگوییم که این بازیکن ۳۵ ساله هست. ما ناراحتی مان این است که چرا بازیکن ۳۵ سالهای در تیم ملی بازی میکند که آماده نیست. منظور ما امثال خلیل زاده و رضاییان نیست بلکه بازیکنان ۳۵ سالهای هست که میآیند وقت تیم ملی را میگیرند و هیچ کارایی و راندمانی ندارند و بازیکنان جوان جایگزینشان نمیشوند.
خان محمدی درباره اینکه تیم ملی فوتبال میتواند در جام ملتهای آسیا موفق شود، گفت: به نظرم ما در جام جهانی هم موفقیتی به دست آوردیم، اما این لازم و کافی نیست. ما ناراحت شدیم که از گروهمان در جام جهانی بالا نرفتیم، اما در این رقابتها نه باختیم و نه بردیم و ۳ مساوی به دست آوردیم. موفقیت تیم ملی فوتبال این بود که ما به تیم اروپایی نباختیم و بازیکنان با تمام وجود خود بازی کردند و این خیلی خوب است. البته به نظرم اینها کافی نیستند و بیشتر از این میتوانستیم نتایج خوبی در جام جهانی بگیریم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه گفته میشود مبلغ قرارداد امیر قلعه نویی ماهی ۱۵ میلیارد تومان است، گفت: به نظرم به این موضوع نباید بپردازند. وقتی یک مربی خارجی به ایران میآید و مثلا ۵۰۰ میلیارد تومان میگیرد و میرود هیچ کس چیزی نمیگوید. حالا به یک مربی ایرانی ۱۵۰ میلیارد تومان بدهیم چه اشکالی دارد. اگر وقتی به یک مربی خارج پول خوب میدهید و در صورتی که نتیجه نگرفت یقه اش را میگیرید یقه مربی ایرانی هم بگیرید. من ناراحتیام این است که چرا مبلغ قرارداد مربی ایرانی را میگوییم، اما از رقم قرارداد مربی خارجی چیزی نمیگوییم. به نظرم باید رقم قرارداد مربی ایرانی و خارجی را مشخص کنیم. این درست نیست که مربی ایرانی را به صلابه بکشیم. معتقدم که هم برای مربی ایرانی و هم خارجی سخت گیری کنند.