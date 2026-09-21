مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از برقراری پرواز‌های عراق از این فرودگاه خبر داد و گفت: پرواز‌های نجف و بغداد امروز بدون مشکل در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرنگار، درباره  آخرین وضعیت پروازهای عراق اظهار کرد: پروازهای عراق امروز برقرار است و پروازهای نجف و بغداد در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی در انجام پروازهای عراق وجود ندارد، افزود: پروازها طبق برنامه در حال انجام است و روند برقراری پروازها به مقصد عراق ادامه دارد.

او تاکید کرد: تمامی پروازهای استانبول و ترکیه هم برقرار است و مشکلی در انجام پروازها نداریم.

کاشف آذر گفت: امروز حدود ۱۰۰ پرواز خارجی از فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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