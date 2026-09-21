باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حسنپور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با اشاره به روند توسعه زیرساختهای گردشگری استان، اظهار کرد: لرستان طی سالهای گذشته با وجود برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی، با یک چالش جدی در حوزه زیرساختهای اقامتی مواجه بوده است.
وی افزود: کمبود اقامتگاهها و ظرفیتهای مناسب برای اسکان گردشگران یکی از موانعی بود که در مسیر رونق گردشگری لرستان وجود داشت و ضرورت داشت برای رفع این مشکل، توسعه تأسیسات اقامتی با جدیت دنبال شود.
رشد چندبرابری بومگردیها در چهار سال
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد اقامتگاههای بومگردی استان گفت: در چهار سال اخیر، تعداد بومگردیهای لرستان از ۷ مجموعه به ۲۶ مجموعه فعال رسیده است
حسنپور این افزایش را یکی از اتفاقات مهم در حوزه گردشگری استان دانست و بیان کرد: توسعه اقامتگاههای بومگردی علاوه بر افزایش ظرفیت اسکان گردشگران، میتواند زمینه حضور بیشتر مسافران در مناطق روستایی و کمترشناختهشده استان را فراهم کند.
وی ادامه داد: لرستان از نظر جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی ظرفیت بسیار گستردهای برای جذب گردشگر دارد و توسعه زیرساختهای اقامتی میتواند به استفاده بهتر از این ظرفیتها و ماندگاری بیشتر گردشگران در استان کمک کند.
۹۶ اقامتگاه در مسیر بهرهبرداری
حسنپور همچنین از برنامهریزی برای بهرهبرداری از ۹۶ اقامتگاه تا پایان سال خبر داد و گفت: با تکمیل و آمادهسازی این مجموعهها، ظرفیت اقامتی لرستان افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
به گفته وی، توسعه اقامتگاهها تنها به افزایش تعداد واحدهای اسکان محدود نمیشود، بلکه ایجاد زیرساختهای مناسب میتواند به رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری، افزایش اشتغال و تقویت گردشگری در مناطق مختلف استان نیز کمک کند.
بازگشت هتلهای قدیمی به چرخه گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان از فعالشدن برخی هتلهای قدیمی استان نیز خبر داد و افزود: در کنار ایجاد واحدهای اقامتی جدید، احیای ظرفیتهای موجود و بازگشت برخی هتلهای قدیمی به چرخه فعالیت، در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: با افزایش تعداد هتلها، اقامتگاههای بومگردی و سایر مراکز اقامتی، یکی از موانع اصلی توسعه گردشگری لرستان در حال برطرف شدن است.
گامی برای ماندگاری بیشتر گردشگران در لرستان
توسعه زیرساخت اقامتی از این منظر اهمیت دارد که برخورداری از جاذبههای گردشگری بهتنهایی برای رونق پایدار این صنعت کافی نیست و فراهمکردن امکان اقامت مناسب برای گردشگران، یکی از الزامات توسعه گردشگری به شمار میرود.
لرستان با برخورداری از مجموعهای متنوع از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، ظرفیت تبدیلشدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد؛ ظرفیتی که توسعه اقامتگاهها و افزایش امکانات اسکان میتواند زمینه بهرهبرداری بیشتر از آن را فراهم کند.
بر اساس اعلام مدیرکل میراث فرهنگی لرستان، افزایش تعداد بومگردیهای فعال از ۷ مجموعه به ۲۶ مجموعه در چهار سال گذشته و برنامه بهرهبرداری از ۹۶ اقامتگاه جدید تا پایان سال، نشاندهنده روند رو به رشد سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای اقامتی در استان است؛ روندی که در صورت تداوم میتواند نقش مهمی در تقویت صنعت گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در لرستان داشته باشد.